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辛耘營收／滿載生產 8月年增18％、單月業績創歷史新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
辛耘副董事長許明棋。聯合報系資料照
辛耘副董事長許明棋。聯合報系資料照

半導體設備廠辛耘（3583）於4日公布8月業績，達10.68億元，繼去年6月之後，再創單月歷史新高紀錄。

辛耘8月合併營收為10.68億元，月增9.7％、年增18％，累計前八月合併營收為81.56億元，年增8.1％。

目前辛耘共有自製設備、再生晶圓與設備代理等三大業務，該公司副董事長許明棋近日表示，由於設備代理的營收沒有太多增加，因此今年公司整體營收成長相對有限，但因另外兩項製造業務表現大幅成長，整體毛利率有機會顯著改善，同時獲利表現也可望明顯提升。

在自製設備方面，許明棋指出，預期到年底前都將呈現滿載生產，今年自製設備出貨量大約將成長五成。明年依照客戶給的訂單預測來看，數量會比今年多，甚至有些客戶已預訂2028年一部分的產能。

辛耘為因應自製設備發展需求，該公司正擴充設備製造基地，湖口二廠預計於今年底完工啟用，台南新廠也投入建設中，規畫於2028年第1季完成建置。

另外，辛耘再生晶圓產能也持續增加，目前其12吋再生晶圓相關月產能約21萬片，預期今年第4季時擴至25萬片。

營收 辛耘 業績

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