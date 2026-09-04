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一詮營收／8月、累計雙改寫歷史新高 AI散熱拉貨強勁

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
一詮集團總部。記者籃珮禎／攝影
一詮集團總部。記者籃珮禎／攝影

一詮（2486）4日公布8月營收7.77億元，月增5.06%、年增46.07%，續寫單月歷史新高；累計前八月營收52億元，年增29.99%，同創歷年同期新高。營運繳出亮眼成績，主要受惠於美系大客戶與各大雲端服務商（CSP）對ASIC及AI伺服器散熱需求爆發，帶動大尺寸均熱片與高階散熱模組出貨維持高檔。

觀察8月各產品結構，散熱元件單月營收達3.58億元，占營收比重拉升至46.1%，成為主要成長動能；導線架營收2.54億元，占比32.8%。一詮指出，受高單價散熱產品放量帶動，產品組合顯著優化，法人預估明年散熱片營收占比將突破五成、挑戰六成水準。

為因應強勁訂單，一詮正積極擴充五股與三重基地產能，預計擴產效益於明年底顯著爆發；同時，一詮持股七成的工研院衍生新創惠智先進亦積極卡位液冷商機，加上輝達平台認證順利推進，營運動能續強。

營收 拉貨 歷史

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