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偉詮電營收／伺服器應用熱 8月業績創新高、年增32.1％

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
偉詮電董事長林錫銘。聯合報系資料照
偉詮電董事長林錫銘。聯合報系資料照

IC設計廠偉詮電（2436）於4日公布8月業績，創單月歷史新高。

偉詮電8月合併營收為4.28億元，月增6.2％、年增32.1％，累計前八月合併營收為30.39億元，年增30.4％。

偉詮電今年以來業績強勁增長的主要動能，是受惠於AI硬體建置投資，散熱風扇馬達控制IC的拉貨力道強勁，上半年相關業績的年增幅度達64％。其伺服器散熱解決方案獲導入於GPU與ASIC伺服器，以及通用伺服器平台。

另外，偉詮電的USB PD控制IC產品線主要應用於筆電、遊戲主機等消費性電子產品，現在進一步由充電器等供電端，開始跨入受電端如筆電裝置本身的領域，並取得超微平台認證，今年下半年相關受電端產品將小量開始出貨。

偉詮電透過併購陞達科，發揮頗大綜效，產品線因此得以從消費性電子與PC／NB應用，跨入到伺服器相關應用。今年其散熱風扇馬達控制IC預期將超越USB PD控制IC，成為該公司業績占比最大的自有產品線。

偉詮電 營收 伺服器

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