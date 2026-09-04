快訊

股民看過來！台灣50指數成分股一進一出 藥華藥入列

蘋果iOS 27迎重大升級！最受好評的3大AI新功能將登場

自稱經歷人生最驚悚的一天 陳佩琪反覆哭喊：文哲你在哪裡？

聯電營收／8月250.44億元 月增5.04%、年增30.71%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電。聯合報系資料照
聯電。聯合報系資料照

聯電（2303）4日公布8月合併營收250.44億元，月增5.04%，較去年同期增加30.71%；累計今年前8月合併營收1,786.59億元，年增14.66%。

聯電第2季合併營收687.3億元，季增12.6%、年增17%；毛利率32.5%，歸屬母公司淨利422.6億元，每股純益3.39元；除了成熟製程需求持續升溫，聯電也在矽光子布局取得新進展，已完成首批12吋矽光子量產晶圓交付，象徵12吋矽光子量產製造能力正式到位，預計2027年推出可供更多客戶導入的矽光子平台，進一步布局高速傳輸與AI應用商機。

展望第3季，聯電維持樂觀看法，預估晶圓出貨量將較第2季成長高個位數百分比，整體產能利用率可望突破90%，毛利率維持30%中位數水準。

營收 聯電 矽光子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯電營收／8月250.45億元創近四年新高 連6月走升

睿信8月營收月增1.3倍 汎銓8月合併營收月增5.5%

汎銓營收／8月2.54億元再創新高 年增逾三成、四大動能同步發酵

群電營收／8月24.69億元 月減2.5%

相關新聞

雙鴻被處置照樣漲停！攜手奇鋐再創天價 散熱股為何越走越熱？

台股4日隨美股強勢反彈，早盤在台積電（2330）領軍下一度狂飆近750點。盤面最吸睛的莫過於散熱族群，雙鴻（3324）即便遭列處置股票仍「越禁越勇」，強勢衝上漲停1,485元再創歷史新高；奇鋐（3017）同步飆升逾7%、至3,560元天價，AI散熱熱潮升溫。

聯電營收／8月250.44億元 月增5.04%、年增30.71%

聯電（2303）4日公布8月合併營收250.44億元，月增5.04%，較去年同期增加30.71%；累計今年前8月合併營收1,786.59億元，年增14.66%。

聯電營收／8月250.45億元創近四年新高 連6月走升

晶圓代工大廠聯電（2303）4日公布8月合併營收250.45億元，月增5.03%、年增30.71%，連續6個月較前月成長，創近四年新高，也是歷史單月第三高。

尖點營收／8月7.71億元連6月創高 前8月營收46.7億元、年增76%

PCB鑽針廠尖點（8021）4日公布8月合併營收7.71億元，月增5.51%、年增97.75%，自今年3月以來連續6個月改寫單月歷史新高；累計前8月營收46.67億元，年增76.07%。

八貫營收／連續六個月逾3億元 累計前八月25.6億元、年增37％

八貫（1342）企業4日公告8月營收3.07億元，已連續六個月單月營收維持逾3億元高檔水平，亦較去年同期高度成長62.83％，帶動累計前八月營收達25.57億元，年增率37.04％。

國巨飆漲停 華新科、禾伸堂也亮燈 被動元件股同步狂飆

國巨*（2327）受邀參加4日盤後由Citi舉辦的Citi 2026 Semicon Tour投資人說明會，將針對公司營運及產業概況向投資機構做說明，買盤則是提早卡位法說會行情，股價衝上漲停562元收盤，龍頭股大漲領軍被動元件族群狂飆，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、金山電（8042）等同步亮燈漲停，信昌電（6173）也一度亮燈，終場收漲8.09%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。