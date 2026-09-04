聯電營收／8月250.44億元 月增5.04%、年增30.71%
聯電（2303）4日公布8月合併營收250.44億元，月增5.04%，較去年同期增加30.71%；累計今年前8月合併營收1,786.59億元，年增14.66%。
聯電第2季合併營收687.3億元，季增12.6%、年增17%；毛利率32.5%，歸屬母公司淨利422.6億元，每股純益3.39元；除了成熟製程需求持續升溫，聯電也在矽光子布局取得新進展，已完成首批12吋矽光子量產晶圓交付，象徵12吋矽光子量產製造能力正式到位，預計2027年推出可供更多客戶導入的矽光子平台，進一步布局高速傳輸與AI應用商機。
展望第3季，聯電維持樂觀看法，預估晶圓出貨量將較第2季成長高個位數百分比，整體產能利用率可望突破90%，毛利率維持30%中位數水準。
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