快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

聯電營收／8月250.45億元創近四年新高 連6月走升

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工大廠聯電（2303）4日公布8月合併營收250.45億元，月增5.03%、年增30.71%，連續6個月較前月成長，創近四年新高，也是歷史單月第三高。

累計前8月營收1,786.59億元，較去年同期增加228.43億元、年增14.66%，僅次於2022年同期，改寫歷年同期次高。

聯電第2季晶圓出貨量季增10.6%，產能利用率由首季79%升至85%，其中22／28奈米製程營收續創新高。公司預估，第3季晶圓出貨量將季增高個位數百分比，產能利用率可望突破九成，電源管理晶片、感測器及微控制器需求相對強勁。

看好AI、矽光子及先進封裝商機，聯電已將今年資本支出由15億美元提高至20億美元，並同步推動新加坡及台南擴產；今年AI相關營收估接近3億美元，未來三年可望突破10億美元。

聯電 晶圓代工 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全新營收／8月年增71%、再創歷史新高 磷化銦磊晶出貨暢旺

精測8月營收6.38億元 再創單月新高

尖點營收／8月7.71億元連6月創高 前8月營收46.7億元、年增76%

汎銓營收／8月2.54億元再創新高 年增逾三成、四大動能同步發酵

相關新聞

雙鴻被處置照樣漲停！攜手奇鋐再創天價 散熱股為何越走越熱？

台股4日隨美股強勢反彈，早盤在台積電（2330）領軍下一度狂飆近750點。盤面最吸睛的莫過於散熱族群，雙鴻（3324）即便遭列處置股票仍「越禁越勇」，強勢衝上漲停1,485元再創歷史新高；奇鋐（3017）同步飆升逾7%、至3,560元天價，AI散熱熱潮升溫。

聯電營收／8月250.45億元創近四年新高 連6月走升

晶圓代工大廠聯電（2303）4日公布8月合併營收250.45億元，月增5.03%、年增30.71%，連續6個月較前月成長，創近四年新高，也是歷史單月第三高。

尖點營收／8月7.71億元連6月創高 前8月營收46.7億元、年增76%

PCB鑽針廠尖點（8021）4日公布8月合併營收7.71億元，月增5.51%、年增97.75%，自今年3月以來連續6個月改寫單月歷史新高；累計前8月營收46.67億元，年增76.07%。

八貫營收／連續六個月逾3億元 累計前八月25.6億元、年增37％

八貫（1342）企業4日公告8月營收3.07億元，已連續六個月單月營收維持逾3億元高檔水平，亦較去年同期高度成長62.83％，帶動累計前八月營收達25.57億元，年增率37.04％。

國巨飆漲停 華新科、禾伸堂也亮燈 被動元件股同步狂飆

國巨*（2327）受邀參加4日盤後由Citi舉辦的Citi 2026 Semicon Tour投資人說明會，將針對公司營運及產業概況向投資機構做說明，買盤則是提早卡位法說會行情，股價衝上漲停562元收盤，龍頭股大漲領軍被動元件族群狂飆，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、金山電（8042）等同步亮燈漲停，信昌電（6173）也一度亮燈，終場收漲8.09%。

群電營收／8月24.69億元 月減2.5%

電源廠群電（6412）4日公布8月營收24.69億元，月減2.5%。累計今年前八月合併營收212.28億元，年減9.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。