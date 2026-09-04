聯電營收／8月250.45億元創近四年新高 連6月走升
晶圓代工大廠聯電（2303）4日公布8月合併營收250.45億元，月增5.03%、年增30.71%，連續6個月較前月成長，創近四年新高，也是歷史單月第三高。
累計前8月營收1,786.59億元，較去年同期增加228.43億元、年增14.66%，僅次於2022年同期，改寫歷年同期次高。
聯電第2季晶圓出貨量季增10.6%，產能利用率由首季79%升至85%，其中22／28奈米製程營收續創新高。公司預估，第3季晶圓出貨量將季增高個位數百分比，產能利用率可望突破九成，電源管理晶片、感測器及微控制器需求相對強勁。
看好AI、矽光子及先進封裝商機，聯電已將今年資本支出由15億美元提高至20億美元，並同步推動新加坡及台南擴產；今年AI相關營收估接近3億美元，未來三年可望突破10億美元。
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