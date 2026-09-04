尖點營收／8月7.71億元連6月創高 前8月營收46.7億元、年增76%

PCB鑽針廠尖點（8021）4日公布8月合併營收7.71億元，月增5.51%、年增97.75%，自今年3月以來連續6個月改寫單月歷史新高；累計前8月營收46.67億元，年增76.07%。

尖點單月營收從3月的4.73億元一路攀升，5月首度突破6億元，6月站上6.8億元，7月進一步增至7.3億元，8月再推升至7.71億元，營收規模持續放大。

尖點日前法說會表示，主要客戶仍持續擴充產能，AI伺服器、高效能運算及高速通訊等應用需求維持正向。受惠高階產品比重提高，上半年高階鍍膜鑽針占比已升至56%，提前超越原訂全年平均55%的目標。

因應市場需求，公司鑽針月產能自今年4月起由3,500萬支逐步擴充，預計年底提升至4,500萬支。中長期則同步推進台灣中壢及上海新廠，規劃2027年底月產能增至7,000萬支，2028年底進一步達9,000萬支。

除擴充鑽針產能外，尖點也將配合AI伺服器及高階PCB客戶需求增加鑽孔服務能量，持續強化鑽針與鑽孔服務雙軸布局。