八貫營收／連續六個月逾3億元 累計前八月25.6億元、年增37％

國巨*（2327）受邀參加4日盤後由Citi舉辦的Citi 2026 Semicon Tour投資人說明會，將針對公司營運及產業概況向投資機構做說明，買盤則是提早卡位法說會行情，股價衝上漲停562元收盤，龍頭股大漲領軍被動元件族群狂飆，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、金山電（8042）等同步亮燈漲停，信昌電（6173）也一度亮燈，終場收漲8.09%。

2026-09-04 14:18