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八貫營收／連續六個月逾3億元 累計前八月25.6億元、年增37％

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

八貫（1342）企業4日公告8月營收3.07億元，已連續六個月單月營收維持逾3億元高檔水平，亦較去年同期高度成長62.83％，帶動累計前八月營收達25.57億元，年增率37.04％。

八貫表示，8月營收年增高度成長62.83％，係戶外與軍工產品受益於應用領域擴大進而提升市占率下，推升8月出貨量較去年同期翻倍領跑，加上醫療與航太航海8月業績同時繳出年增雙位數成長佳績，其中醫療產品8月業績更繳出月增23.7％、年增22.3％佳績，助益公司連續六個月單月營收逾3億元高檔水平。

八貫深耕戶外、高端醫療、航太航海與軍工等四大產業之利基市場，今年前八月四大產品線業績均較去年同期雙位數成長，累計年成長幅度依序為，戶外50％、醫療30％、軍工20％及航太航海12％，帶動公司累計營收達25.57億元，年增率37.04％，並持續維持單月與累計營收雙創歷史同期新高。

八貫將持續提升營運效率與優化產品組合為首要任務，目前第4季在手訂單明確，且終端市場需求仍持續穩升，今年全年營運向上無虞。

營收 業績 航太

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