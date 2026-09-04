國巨飆漲停 華新科、禾伸堂也亮燈 被動元件股同步狂飆

國巨*（2327）受邀參加4日盤後由Citi舉辦的Citi 2026 Semicon Tour投資人說明會，將針對公司營運及產業概況向投資機構做說明，買盤則是提早卡位法說會行情，股價衝上漲停562元收盤，龍頭股大漲領軍被動元件族群狂飆，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、金山電（8042）等同步亮燈漲停，信昌電（6173）也一度亮燈，終場收漲8.09%。

根據TrendForce最新MLCC產業研究，南韓大廠SEMCO近期率先針對OEM、ODM客戶調漲2026年第4季報價，一改過去僅對代理商調價的做法，意味著MLCC產業正式邁入上升格局。

TrendForce表示，隨著消費規中高容訂單向台、陸系廠外溢，稼動率墊高，且SEMCO調漲報價，MLCC產業正式邁入漲價循環。Murata、Taiyo Yuden等日廠是否會跟進，成為觀察下一波漲幅的重要指標，預期第4季將延續MLCC供需缺口擴大、價格走升的態勢。

另外，基於價格調漲效應開始浮現，多家外資喊買國巨，目標價上看1,450元；國巨盤後將參加花旗的法說會，吸引資金提早進場卡位，早盤以535元開出，終場收在漲停的562元。

被動元件族群是4日盤面上的亮點，國巨強漲之外，華新科也收在漲停298.5元；禾伸堂更是早早就衝上漲停701元鎖死到收盤；大毅、金山電也以漲停板收盤；信昌電一度衝達漲停265元，終場收260.5元，漲幅8.09%；立隆電（2472）、日電貿（3090）收盤漲幅逾8%。