快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨飆漲停 華新科、禾伸堂也亮燈 被動元件股同步狂飆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為國巨董事長陳泰銘。聯合報系系資料照片
圖為國巨董事長陳泰銘。聯合報系系資料照片

國巨*（2327）受邀參加4日盤後由Citi舉辦的Citi 2026 Semicon Tour投資人說明會，將針對公司營運及產業概況向投資機構做說明，買盤則是提早卡位法說會行情，股價衝上漲停562元收盤，龍頭股大漲領軍被動元件族群狂飆，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、金山電（8042）等同步亮燈漲停，信昌電（6173）也一度亮燈，終場收漲8.09%。

根據TrendForce最新MLCC產業研究，南韓大廠SEMCO近期率先針對OEM、ODM客戶調漲2026年第4季報價，一改過去僅對代理商調價的做法，意味著MLCC產業正式邁入上升格局。

TrendForce表示，隨著消費規中高容訂單向台、陸系廠外溢，稼動率墊高，且SEMCO調漲報價，MLCC產業正式邁入漲價循環。Murata、Taiyo Yuden等日廠是否會跟進，成為觀察下一波漲幅的重要指標，預期第4季將延續MLCC供需缺口擴大、價格走升的態勢。

另外，基於價格調漲效應開始浮現，多家外資喊買國巨，目標價上看1,450元；國巨盤後將參加花旗的法說會，吸引資金提早進場卡位，早盤以535元開出，終場收在漲停的562元。

被動元件族群是4日盤面上的亮點，國巨強漲之外，華新科也收在漲停298.5元；禾伸堂更是早早就衝上漲停701元鎖死到收盤；大毅、金山電也以漲停板收盤；信昌電一度衝達漲停265元，終場收260.5元，漲幅8.09%；立隆電（2472）、日電貿（3090）收盤漲幅逾8%。

禾伸堂 國巨 漲停 華新科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被動元件多頭點火！華新科、禾伸堂、金山電亮燈漲停

國巨跌不停PTT炸鍋！網酸「哲哲買0050會員買國巨」：財富對折等400

雙鴻被處置照樣漲停！攜手奇鋐再創天價 散熱股為何越走越熱？

00934配息升級！配0.33元年化配息率達12.8% 聯發科漲停助攻股價創高

相關新聞

雙鴻被處置照樣漲停！攜手奇鋐再創天價 散熱股為何越走越熱？

台股4日隨美股強勢反彈，早盤在台積電（2330）領軍下一度狂飆近750點。盤面最吸睛的莫過於散熱族群，雙鴻（3324）即便遭列處置股票仍「越禁越勇」，強勢衝上漲停1,485元再創歷史新高；奇鋐（3017）同步飆升逾7%、至3,560元天價，AI散熱熱潮升溫。

聯電營收／8月250.45億元創近四年新高 連6月走升

晶圓代工大廠聯電（2303）4日公布8月合併營收250.45億元，月增5.03%、年增30.71%，連續6個月較前月成長，創近四年新高，也是歷史單月第三高。

尖點營收／8月7.71億元連6月創高 前8月營收46.7億元、年增76%

PCB鑽針廠尖點（8021）4日公布8月合併營收7.71億元，月增5.51%、年增97.75%，自今年3月以來連續6個月改寫單月歷史新高；累計前8月營收46.67億元，年增76.07%。

八貫營收／連續六個月逾3億元 累計前八月25.6億元、年增37％

八貫（1342）企業4日公告8月營收3.07億元，已連續六個月單月營收維持逾3億元高檔水平，亦較去年同期高度成長62.83％，帶動累計前八月營收達25.57億元，年增率37.04％。

國巨飆漲停 華新科、禾伸堂也亮燈 被動元件股同步狂飆

國巨*（2327）受邀參加4日盤後由Citi舉辦的Citi 2026 Semicon Tour投資人說明會，將針對公司營運及產業概況向投資機構做說明，買盤則是提早卡位法說會行情，股價衝上漲停562元收盤，龍頭股大漲領軍被動元件族群狂飆，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、金山電（8042）等同步亮燈漲停，信昌電（6173）也一度亮燈，終場收漲8.09%。

群電營收／8月24.69億元 月減2.5%

電源廠群電（6412）4日公布8月營收24.69億元，月減2.5%。累計今年前八月合併營收212.28億元，年減9.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。