群電營收／8月24.69億元 月減2.5%

電源廠群電（6412）4日公布8月營收24.69億元，月減2.5%。累計今年前八月合併營收212.28億元，年減9.9%。

群電表示，本季NB電源受到客戶端記憶體嚴重缺料影響，拉貨動能不如預期；相較之下，AI伺服器電源業績持續提升，隨著長期耕耘的客戶陸續開花結果，訂單需求持續增溫，成長動能逐步顯現。此外，衛星通訊電源需求維持強勁，主要客戶持續追加訂單，訂單動能與能見度均佳。

在衛星電源產品布局方面，公司說明，目前衛星電源整體成長動能極為強勁，尤其是運用於商用、車載及機載等應用的高效能移動天線電源，訂單需求顯著增溫。在家用接收器電源方面，公司已取得新世代機種主力供應商資格，預計第4季量產，受新機種導入挹注，第4季訂單量較第3季呈倍數成長，目前公司正積極備料，以因應強勁的出貨需求。

在伺服器電源方面，公司表示，AI伺服器電源具備高度成長潛力，現階段持續深化與策略夥伴的合作，整合新產品開發、技術驗證及客戶導入資源，逐步建立完整的合作生態系。目前多項AI及傳統伺服器電源新產品已陸續進入送樣及測試階段，前期耕耘成果逐步顯現，後續有望為伺服器電源業務挹注新的成長動能。