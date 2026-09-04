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紡織製鞋迎轉機？2027新品擴張 營運看雙位數增長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

紡織製鞋產業短期受戰事、油價與通膨干擾，品牌下單轉趨保守，惟法人看好2027年新品擴張與台廠產能布局，營運有望重返雙位數成長，低評價及殖利率優勢也浮現投資契機。

法人分析，紡織、製鞋客戶考量戰事延續、油價維持高檔及通膨疑慮，下單態度相對保守，預期第4季聖誕旺季零售市場僅呈個位數成長。法人認為，消費模式雖受到可支配所得下滑影響，但並非全面降級，成衣、鞋類消費將轉向中平價通路及品牌促銷基本款商品；預期聖誕旺季折扣仍維持高檔，也帶動通路商近期小幅上修全年展望。

短期而言，台灣供應鏈雖受制於品牌短單增加，且戰事延續使客戶下單趨勢轉向保守小量下單，第4季營收、獲利僅小幅年增。但以中長期來看，台灣廠商無論在成衣或鞋廠的產地配置是全球中最為分散者。

此外，在各品牌2027年新品明顯擴張下，配合台廠研發及產能擴張，預期明年營運將回到雙位數增長，目前台廠評價處於低檔，維持看好具殖利率保護的鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）及中平價運動休閒品牌為主軸的聚陽（1477）。

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