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被動元件多頭點火！華新科、禾伸堂、金山電亮燈漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股今（4）日受到美股昨日走高表態大漲500點，其中，被動元件族群成為盤面焦點，華新科（2492）、禾伸堂（3026）及金山電（8042）三檔齊亮燈漲停，分別攻上298.5元、701元及110.5元，族群買氣全面升溫。

龍頭國巨*（2327）盤中大漲逾8%、來到561元，日電貿（3090）上漲逾7%、報177元；立隆電（2472）漲近9%至227元，信昌電（6173）也觸及漲停265元，資金由MLCC一路擴散至通路商及鋁質電容廠。

被動元件族群昨日才普遍拉回，今日隨大盤回穩迅速吸引買盤回補。隨電子業進入傳統旺季，加上AI伺服器推升高容值、高耐壓及高可靠度元件需求，市場持續關注供需吃緊及漲價效應，成為族群重啟攻勢的重要支撐。

華新科先前指出，國際被動元件大廠正將更多高階產能轉向AI伺服器，排擠部分消費性電子產能，也讓其他供應商承接外溢訂單。近期三星電機傳出自第4季調漲MLCC合約價，進一步帶動市場對報價走揚及供需改善的期待。

禾伸堂 被動元件 金山電 華新科 美股 國巨

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