雙鴻被處置照樣漲停！攜手奇鋐再創天價 散熱股為何越走越熱？

台股4日隨美股強勢反彈，早盤在台積電（2330）領軍下一度狂飆近750點。盤面最吸睛的莫過於散熱族群，雙鴻（3324）即便遭列處置股票仍「越禁越勇」，強勢衝上漲停1,485元再創歷史新高；奇鋐（3017）同步飆升逾7%、至3,560元天價，AI散熱熱潮升溫。

雙鴻強悍戰力源於亮眼獲利。公司最新公告7月單月稅後純益達6億元，年增120%，每股純益（EPS）達6.47元；累計前7月EPS高達29.48元，等於7個月就賺進近3個股本。強勁基本面吸引買盤進場，股價無懼處置強攻漲停。

展望後市，隨輝達（NVIDIA）GB系列追加訂單、水冷產品出貨增加，加上ASIC散熱零組件第3季進入量產，下半年水冷應用逐步擴展至記憶體，第4季營運動能可望進一步升溫。

長線來看，散熱技術正迎來結構性變化。台積電將「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖。業界指出，隨AI晶片功耗持續攀升，當未來晶片功耗達到4,000瓦，技術門檻更高的微流道散熱方案需求可望增加；雙鴻董事長林育申表示，目前公司正送樣測試，健策（3653）、奇鋐等台廠也已投入相關技術研發。

業界分析，微流道模組採微米級精密流道設計，可縮短熱傳路徑、降低熱阻，產品單價約為一般水冷板的3至5倍，若技術與量產條件逐步成熟，也有望成為散熱業者提升產品價值的重要戰場。

除了雙鴻、奇鋐強勢領軍，光寶科（2301）也深化液冷布局，宣布策略投資波蘭AI及高效能運算液冷業者DCX Liquid Cooling Systems，以約1.76億美元、約新台幣56億元取得約25%股權。DCX布局直接晶片液冷、浸沒式冷卻、CDU及冷板等技術，光寶科則可結合自身AI伺服器電源與機櫃供電優勢，攜手打造整合式電源與液冷平台，早盤股價一度漲逾5%、重返300元大關。

在強勁獲利、液冷跨國布局與次世代微流道技術題材加持下，散熱族群今日從雙鴻、奇鋐一路擴散至健策、台達電（2308）、建準（2421）、曜越（3540）、尼得科（6230）超眾等，成為台股強彈盤面中的焦點族群。