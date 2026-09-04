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中華化營收／8月年月雙增 法人看好第3季、第4季成長加速

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中華化（1727）8月營收月增9%、年增62.6%，累計前八月營收年增26.3%；法人機構表示，主要受惠於電子級硫酸需求爬坡與半導體客戶拉貨力道擴大，自第2季投產後逐漸放量。

分析師並指出，預期中華化第3季成長加速，主要由於進行例行性年度歲修，因應客戶需求已先行生產備貨，出貨保持暢旺，在電子級硫酸拉貨力道強勁、以及中國硫酸價格上揚帶動國內產品售價順利傳導的保護，預期第4季進一步加速增長。

電子級硫酸3月成功取得晶圓代工龍頭7奈米以下先進製程供應商認證，成為全球唯二能供應先進製程硫酸的廠商，打破外商壟斷。聯電（2303）、力積電（6770）與美光等客戶亦積極爭取產能。

此外，2028年台灣半導體硫酸年需求量將翻倍至60萬噸，預期中華化在龍頭廠的市占率預計將達到48%~58%。目前的產能規劃，L4產線已通過先進製程認證並正常導入產線供貨，L5高規格產線年產能3萬噸，進行報備驗證；L2、L3產線預計今年下半年完工改裝，將優先供應非龍頭客戶。

L6、L7、L8比照以L4規格複製以加速驗證，中華化預期透過技術升級，由傳統化學廠轉型為高階半導體濕式化學品與軍工特化品的本土核心供應商。

營收 法人 半導體

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