慧洋加速擴充節能船隊

慧洋-KY（2637）加速擴充節能船隊，9月將有兩艘輕便型（Handy）節能新船加入營運，一面增加可營運船舶，一面持續出售高齡船舶，藉由「新船投入、舊船變現」雙軌策略，擴大接單能力並優化船隊結構。

面對國際環保法規日益嚴格，慧洋-KY近年維持船隊汰舊換新政策，目標打造業界規模最大的節能船隊。新船具備較佳燃油效率，除有助降低營運成本，也能提升船舶出租競爭力及符合客戶減碳要求，成為公司強化長期營運效率的重要布局。

另一方面，當前散裝運價維持高檔，二手船市場需求熱絡，為慧洋-KY提供出售老舊船舶的有利窗口。公司今年截至目前已認列五艘船舶處分利益，另有一艘已公告出售、尚未正式交付買家；今年全年處分船舶數量可望朝雙位數目標前進，相關收益也將挹注獲利。

慧洋-KY昨（3）日公告，8月認列兩艘船舶處分利益約1,200萬美元，挹注單月每股稅前盈餘約0.5元；加上本業營運維持高檔，8月合併營收20.13億元，年增34.96%，營業利益8.41億元，營業利益率達42%，稅前盈餘11.54億元，自結每股稅前盈餘1.55元。

累計前八月，慧洋-KY合併營收137.80億元，營業淨利49.85億元，稅前盈餘50.81億元，自結每股稅前盈餘6.81元，整體表現較去年同期顯著成長。

隨新船持續加入、老船加速處分，慧洋-KY可望同步擴充高效運力、活化船隊資產，為後續營運增添動能。