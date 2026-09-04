慧洋加速擴充節能船隊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）加速擴充節能船隊，9月將有兩艘輕便型（Handy）節能新船加入營運，一面增加可營運船舶，一面持續出售高齡船舶，藉由「新船投入、舊船變現」雙軌策略，擴大接單能力並優化船隊結構。

面對國際環保法規日益嚴格，慧洋-KY近年維持船隊汰舊換新政策，目標打造業界規模最大的節能船隊。新船具備較佳燃油效率，除有助降低營運成本，也能提升船舶出租競爭力及符合客戶減碳要求，成為公司強化長期營運效率的重要布局。

另一方面，當前散裝運價維持高檔，二手船市場需求熱絡，為慧洋-KY提供出售老舊船舶的有利窗口。公司今年截至目前已認列五艘船舶處分利益，另有一艘已公告出售、尚未正式交付買家；今年全年處分船舶數量可望朝雙位數目標前進，相關收益也將挹注獲利。

慧洋-KY昨（3）日公告，8月認列兩艘船舶處分利益約1,200萬美元，挹注單月每股稅前盈餘約0.5元；加上本業營運維持高檔，8月合併營收20.13億元，年增34.96%，營業利益8.41億元，營業利益率達42%，稅前盈餘11.54億元，自結每股稅前盈餘1.55元。

累計前八月，慧洋-KY合併營收137.80億元，營業淨利49.85億元，稅前盈餘50.81億元，自結每股稅前盈餘6.81元，整體表現較去年同期顯著成長。

隨新船持續加入、老船加速處分，慧洋-KY可望同步擴充高效運力、活化船隊資產，為後續營運增添動能。

營收 慧洋 競爭力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

認列處分船舶利益 慧洋自結單月獲利1.55元

陽明斥資389億 擴充船隊

全球航運供應鏈再拉警報 貨櫃、散裝運價漲勢蠢動

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

相關新聞

散裝航運大軍迎漲價紅利 受惠貨量回升、航程拉長、船舶供給受限

散裝航運下半年旺季行情升溫，「貨量回升、航程拉長、船舶供給受限」三大利基同步發酵，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢上攻現量兩日大漲，業內認為，短線應還有漲價紅利可期。

騰輝8月營收月增21% 南電減1.6%

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）昨（3）日公告8月營收8.1億元，創單月新高，月增21%、年增133%，累計今年前八月營收43.3億元，年增53.6%。

睿信8月營收月增1.3倍 汎銓8月合併營收月增5.5%

電子零組件業者睿信（7893）昨（3）日公布8月營收為5,516萬元，月增131.7％，年增13.1%；今年前八月營收3.3億元，年減3.3%。

慧洋加速擴充節能船隊

慧洋-KY加速擴充節能船隊，9月將有兩艘輕便型（Handy）節能新船加入營運，一面增加可營運船舶，一面持續出售高齡船舶，藉由「新船投入、舊船變現」雙軌策略，擴大接單能力並優化船隊結構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。