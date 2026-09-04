散裝航運大軍迎漲價紅利 受惠貨量回升、航程拉長、船舶供給受限

散裝航運下半年旺季行情升溫，「貨量回升、航程拉長、船舶供給受限」三大利基同步發酵，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢上攻現量兩日大漲，業內認為，短線應還有漲價紅利可期。

法人看好，隨市場有效運力進一步收縮，散裝航運供需可望持續收緊，運價不僅有撐，並有進一步走揚空間，航商下半年營運可望優於上半年。

散裝航運三大利基

國內散裝航運族群包括四維航（5608）、裕民、慧洋-KY、台航、中航、新興及正德等營運將受到加持。

散裝運價連兩日大漲，昨（3）日散裝船綜合運價指數（BDI）收3,488點，上漲157點，漲幅4.71%；海岬型運價指數（BCI）收6,042點，上漲400點，漲幅7.09%。

法人分析，推升本波散裝行情的第一大利基，是下半年傳統旺季貨運需求逐步回溫，鐵礦砂、穀物及鋁土礦等大宗商品貨載增溫，從大型礦砂船到中、小型散裝船均可望受惠。

第二大利基是地緣政治造成船舶航程拉長。部分船舶受到航線調整及繞道影響，單一航次占用天數增加，在全球船隊規模未明顯擴張下，實際可投入市場的有效運力下降，進一步支撐各型散裝船日租金。

第三大利基則是新船供給受限。全球乾散貨新船訂單量約占現有船隊13.8%，但主要造船廠船塢排程緊俏，加上新船造價維持高檔，平均交船期長達4.28年，短期難以大量增加運力。

此外，2026年預估有超過3,000艘老舊船舶進行第三次特別檢驗，單次進塢約三至四周，也將進一步抽走市場運力。

其中，四維航主要經營中、小型散裝船，承載貨物種類多元，並擁有多艘自帶裝卸設備的船舶，在多用途散裝船供給吃緊下受惠。新船加入效益也開始顯現，7月營收3.62億元、年增44.34%，稅後純益3,000萬元、年增161%，EPS為0.07元。

四維航第1季每股淨損0.11元，第2季轉虧為盈，單季EPS達0.42元，帶動上半年EPS轉正至0.32元。法人認為，隨新船陸續投入營運，加上散裝市場進入旺季，下半年獲利可望維持成長。

裕民同樣受惠運價與貨量同步走揚，第2季營收50.13億元，年增38.5%；稅後純益19.75億元，年增204.4%，EPS達2.34元。上半年稅後純益29.63億元、年增238.3%，EPS為3.51元。

裕民表示，鐵礦砂、穀物及鋁土礦等貨載需求維持穩健，加上船舶供給成長受限，進入傳統旺季後，市場供需可望進一步收緊。法人看好，散裝航運已由需求回溫進一步轉向供需全面改善，產業景氣及航商獲利動能均可望延續至明年第1季。