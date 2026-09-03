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亞德客營收／8月年增43%創同期新高 預期需求上升循環延續至明年

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布8月自結合併營收37.07億元，月減7.2%、年增43.3%，創單月營收同期新高；累計前八月合併營收298.79億元、年增34.1%，也創歷年同期新高，整體氣動元件成長持續看旺。

亞德客重申，對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法，預期此次需求上升循環可延續至2027年。亞德客先前預估，今年業績成長目標上調至超過20%。

觀察8月業績表現，亞德客表示，8月電子、紡織機械、機床設備及電池產業出貨穩健；受惠於中國大陸自動化裝置上行周期，以及政府推動智慧製造與設備更新政策，帶動整體接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨也持續優於預期。

除了受惠市場需求處於上升周期，公司也積極提升品牌形象及開發新產品，以提高市占率、增加成長動能。不過由於產業傳統季節性因素，8月營收較7月略為減少，但與去年同期比較仍維持高度成長。

此外，中國大陸政府十五五計畫強調智能製造及產業升級，伴隨其他刺激政策均有助於氣動市場需求，亞德客預期，政府仍會視狀況持續發布政策支持，對2026年氣動行業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法。

法人指出，亞德客今年營運成長的三大主要需求引擎，包括「電子與AI相關應用續增」、「儲能與電池板持續維持高成長走勢」，以及「傳統行業回流紅利」。

在電子與AI相關應用方面，上半年電子行業整體年增約20%，其中受惠於AI相關終端與裝置需求帶動，相關應用有超過30%的強勁增長。

在儲能與電池板方面，受中國大陸積極推升儲能應用帶動，相關板塊可望維持50%至60%的高年增率。

至於傳統行業回流方面，因應全球供應鏈布局與關稅考量，部分傳統行業客戶回流大陸境內設立新產能，使得傳統氣動元件需求轉為雙位數增長。

另一方面，亞德客的電控系統與線性滑軌等新產品線也加速放量。其中，高毛利的電控產品如真空發生器等，持續擴大市占，法人估，今年營收規模可望有20%以上增長，突破人民幣5億元。

隨著氣動需求回溫並向滑軌傳導，亞德客採取對大型量化客戶以具競爭力價格擴大市占的策略，藉此推升線性滑軌的稼動率與出貨規模。

營收 亞德客 業績

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