全新8月營收月增11% 產線極度忙碌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

磊晶大廠全新（2455）昨（3）日公告8月營收4.71億元，連續二個月創單月歷史新高，月增11.6%，年增71.2%，反映AI相關磊晶產品出貨動能強勁。展望未來，全新指出，目前滿手訂單，能見度直達年底，生產線「極度忙碌」，下半年營運樂觀。

全新前八月營收28.18億元，為同期新高，年增35.8%。全新表示，第3、4季微電子與光電子業務動能將同步大幅成長；其中，微電子受惠美系手機大客戶新品即將推出，拉貨動能將比上半年更好，光電子則因AI資料中心對磷化銦（Inp）磊晶需求暢旺，訂單能見度直達年底。

針對磷化銦磊晶市況，全新表示，目前磷化銦基板、磊晶都供不應求，「已不是有沒有訂單的問題，而是有沒有料源可以製成磊晶出貨給客戶」，該公司近期磷化銦基板持續來料，將全力滿足客戶需求，推升下半年營運向上。

據悉，全新去年微電子占整體營收比重約75.3%，光電子僅24.7%，今年8月微電子占比降至53.9%，光電子則躍升至46.1%，顯示營收結構正在改變，高毛利率的光電子業務比重正快速擴大，有助提升獲利。

磊晶 營收 光電

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