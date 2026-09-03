全新8月營收月增11% 產線極度忙碌

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價暫定2,250元，為史上最高承銷價，抽籤秀即將開演，預計9月10日至14日辦理公開申購，以3日興櫃日均價4,809.15元計算， 中籤可望賺進255.9萬元，報酬率113.74%，等於抽1張現賺1張多。

2026-09-03 15:26