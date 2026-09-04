睿信8月營收月增1.3倍 汎銓8月合併營收月增5.5%

電子零組件業者睿信（7893）昨（3）日公布8月營收為5,516萬元，月增131.7％，年增13.1%；今年前八月營收3.3億元，年減3.3%。

睿信表示，8月營收大幅成長，是今年單月新高，反映近期專案執行進度推進及相關業務需求回升，帶動整體營運表現明顯改善。國防航太產業具有專案及標案導向的特性，營收認列時間往往與政府預算核定、標案進度及專案執行時程高度相關，單月營收可能有所波動，但從近期營收表現回升來看，營運動能正逐步恢復，下半年進入產業旺季，營運可望進一步提升。睿信指出，8月中旬國防相關預算逐步通過，政策逐步明朗，預期帶動國內國防供應鏈的專案需求。

半導體檢測分析廠汎銓（6830）昨（3）日公布8月合併營收2.54億元，月增5.5%、年增31.9%，連續改寫單月新高；累計今年前八月營收17.09億元、年增22.6%，亦為同期新高。

汎銓表示，先進製程持續微縮、AI及高效能運算（HPC）晶片結構日益複雜，客戶對新材料導入、製程驗證、良率改善及失效判讀等高階分析需求增加，加上AI晶片分析平台、矽光子及海外市場布局逐步發酵，帶動營收維持成長。

公司營運由先進製程材料分析、AI晶片分析平台、矽光子及海外市場四大動能共同推進。AI資料中心傳輸規格由800G朝1.6T升級，加快矽光子與共同封裝光學（CPO）進入產品驗證及商用化階段，進一步擴大結構觀察、材料鑑別與故障定位需求。