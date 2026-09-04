騰輝8月營收月增21% 南電減1.6%

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）昨（3）日公告8月營收8.1億元，創單月新高，月增21%、年增133%，累計今年前八月營收43.3億元，年增53.6%。

騰輝說明，8月營收強勁，受惠高階材料需求持續熱絡，加上高階產品出貨節奏顯著加快；同時，AI應用浪潮與HDI訂單外溢效應相互加乘，進一步推升市場需求急遽增溫，帶動營收接連突破新高，為下半年業績奠定堅實成長基礎。

騰輝看好，隨著新客戶陸續導入、新產品加速量產，以及產品價格調整效益逐步顯現，多項業務動能接續發酵，後續季度業績可望延續強勁走勢，帶動營收逐月成長，全年營運動能持續擴大。

PCB載板業者南電（8046）昨（3）日公布8月營收53.53億元，月減1.6%，年增40.6%。累計今年前八月營收為355.45億元，年增39.6%。

南電昨日股價因外資指出旗下BT載板報價將凍漲，加上大客戶合資競爭者在新加坡擴廠等干擾，昨以跌停價1,080元作收，下跌120元。外資指南電BT載板報價將凍漲，南電昨日澄清，目前訂單持續滿載，先前主要是談原物料的趨勢，日本材料供應商採計畫生產，價格不會任意調整。