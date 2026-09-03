辛耘強攻先進封裝設備

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

辛耘（3583）積極搶占先進封裝設備商機，辛耘副董事長許明棋昨（3）日出席SEMICON TAIWAN 2026相關活動時表示，今年獲利表現應可望明顯提升。

辛耘有自製設備、再生晶圓與設備代理這三大業務，前兩項製造業務毛利率高於公司平均水準。

許明棋指出，今年整體營收成長相對有限，設備代理營收沒有太多增加，但製造業務大幅成長，整體毛利率有望顯著改善，獲利表現應可有明顯提升。

辛耘去年業績攀峰，首度突破百億元大關，今年累計前七月合併營收為70.88億元，年增6.7％，上半年歸屬母公司業主淨利為7.39億元，年增52％，每股純益9.16元。

在自製設備方面，許明棋提到，到年底前都將滿載生產，今年自製設備出貨量大約將成長五成。明年客戶訂單展望來看，數量會比今年多，應當也是滿載生產，甚至有些客戶已預訂2028年一部分的產能，整體狀況良好。不過明年出貨增加幅度還難以預估，還要考量人力情況，也可能需要挑選部分訂單。

辛耘先進封裝設備的拉貨力道不錯，在封測業者（OSAT）方面的成長性高於晶圓代工廠；至於CoPoS設備方面也按照客戶方面的進程與需求配合進行。

許明棋說，今年自製設備與再生晶圓業務的合計營收比重預計超過五成。因應自製設備發展需求，正擴充設備製造基地，湖口二廠預計今年底完工啟用，台南新廠投入建設，期望2028年第1季完成建置。

辛耘再生晶圓產能也持續擴大，目前12吋再生晶圓相關月產能約21萬片，預計今年第4季擴充至25萬片，後續將視客戶需求評估進一步擴產。

辛耘 晶圓 營收

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