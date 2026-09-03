中砂8月合併營收創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

半導體材料與再生晶圓廠中砂（1560）昨（3）日公布8月業績8.99億元，創單月新高。法人預估，中砂出貨暢旺，營收表現後續有可能呈現月月高、季季高的走勢，今年整體業績增幅有機會達二成以上，首度挑戰年度百億元營收大關，明年表現有望持續提升。

中砂8月合併營收為8.99億元，月增1.4％、年增30.3％，累計今年前八月合併營收為65.71億元，年增24.4％。第2季毛利率達40.05%，是15季以來高點、歷史次高表現，上半年獲利年增逾七成，每股純益6.44元。

中砂有鑽石碟、晶圓再生與傳統砂輪等三大業務，今年以鑽石碟成長性最高，法人評估相關業績增幅有望達三成，晶圓再生營收可能成長二成；傳統砂輪業務從7月起漲價，今年業績也可能增加二成多。

中砂鑽石碟業務正積極擴產，部分瓶頸站更是24小時輪班運作。據了解，相關月產能原本規畫於今年底前達7萬顆水準，現在不排除9月提早達陣，後續將持續增加，主要取決生產線人力補充情形。目前除了加班因應訂單需求，也祭出轉調獎金、激勵獎金與節日出勤獎金等措施以吸引更多人員加入生產支援。

中砂鑽石碟業務支援台系大客戶的需求，在美系記憶體及IDM客戶端預期也將持續增加市占率。

在晶圓再生業務方面，12吋再生晶圓月產能於日前提升到40萬片，後續主要受惠於產品組合優化，明年預計產能將再增加至43萬片，下一階段要在北台灣覓地興建新廠。部分新增產能今年下半年才開始產出，法人看好這項業務下半年表現將優於上半年。

中砂昨日股價上漲7元，收在711元，投信與自營商對其買超，外資則對其連二賣。

營收 中砂 晶圓廠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

晶碩營收／8月7.5億元創單月歷史次高 第3季拚單季歷史新高

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

精測8月營收6.38億元 再創單月新高

辛耘：今年獲利可望明顯提升 自製設備、再生晶圓推升毛利率

相關新聞

興櫃股王漢測寫史上最貴承銷價！每股2250元 抽中1張現賺1張

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價暫定2,250元，為史上最高承銷價，抽籤秀即將開演，預計9月10日至14日辦理公開申購，以3日興櫃日均價4,809.15元計算， 中籤可望賺進255.9萬元，報酬率113.74%，等於抽1張現賺1張多。

散裝航運大軍迎漲價紅利 受惠貨量回升、航程拉長、船舶供給受限

散裝航運下半年旺季行情升溫，「貨量回升、航程拉長、船舶供給受限」三大利基同步發酵，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢上攻現量兩日大漲，業內認為，短線應還有漲價紅利可期。

騰輝8月營收月增21% 南電減1.6%

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）昨（3）日公告8月營收8.1億元，創單月新高，月增21%、年增133%，累計今年前八月營收43.3億元，年增53.6%。

睿信8月營收月增1.3倍 汎銓8月合併營收月增5.5%

電子零組件業者睿信（7893）昨（3）日公布8月營收為5,516萬元，月增131.7％，年增13.1%；今年前八月營收3.3億元，年減3.3%。

慧洋加速擴充節能船隊

慧洋-KY加速擴充節能船隊，9月將有兩艘輕便型（Handy）節能新船加入營運，一面增加可營運船舶，一面持續出售高齡船舶，藉由「新船投入、舊船變現」雙軌策略，擴大接單能力並優化船隊結構。

中砂8月合併營收創新高

半導體材料與再生晶圓廠中砂（1560）昨（3）日公布8月業績8.99億元，創單月新高。法人預估，中砂出貨暢旺，營收表現後續有可能呈現月月高、季季高的走勢，今年整體業績增幅有機會達二成以上，首度挑戰年度百億元營收大關，明年表現有望持續提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。