中砂8月合併營收創新高

半導體材料與再生晶圓廠中砂（1560）昨（3）日公布8月業績8.99億元，創單月新高。法人預估，中砂出貨暢旺，營收表現後續有可能呈現月月高、季季高的走勢，今年整體業績增幅有機會達二成以上，首度挑戰年度百億元營收大關，明年表現有望持續提升。

中砂8月合併營收為8.99億元，月增1.4％、年增30.3％，累計今年前八月合併營收為65.71億元，年增24.4％。第2季毛利率達40.05%，是15季以來高點、歷史次高表現，上半年獲利年增逾七成，每股純益6.44元。

中砂有鑽石碟、晶圓再生與傳統砂輪等三大業務，今年以鑽石碟成長性最高，法人評估相關業績增幅有望達三成，晶圓再生營收可能成長二成；傳統砂輪業務從7月起漲價，今年業績也可能增加二成多。

中砂鑽石碟業務正積極擴產，部分瓶頸站更是24小時輪班運作。據了解，相關月產能原本規畫於今年底前達7萬顆水準，現在不排除9月提早達陣，後續將持續增加，主要取決生產線人力補充情形。目前除了加班因應訂單需求，也祭出轉調獎金、激勵獎金與節日出勤獎金等措施以吸引更多人員加入生產支援。

中砂鑽石碟業務支援台系大客戶的需求，在美系記憶體及IDM客戶端預期也將持續增加市占率。

在晶圓再生業務方面，12吋再生晶圓月產能於日前提升到40萬片，後續主要受惠於產品組合優化，明年預計產能將再增加至43萬片，下一階段要在北台灣覓地興建新廠。部分新增產能今年下半年才開始產出，法人看好這項業務下半年表現將優於上半年。

中砂昨日股價上漲7元，收在711元，投信與自營商對其買超，外資則對其連二賣。