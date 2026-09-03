直得接單暴衝 業績熱轉

AI搶CPO設備，全球CPO設備龍頭廠包下直得產能，直得「線性滑軌」訂單爆量。直得科技（1597）線性馬達等相關產品接單「暴衝」，近期一口氣接獲國際CPO設備龍頭大廠數千套訂單，較去年全年訂單量成長近30倍，能見度直達明年第1季。

因應客戶訂單需求，直得正加速樹谷園區新廠擴建，預計第4季起陸續投產，另外，為了配合大客戶就近供應的需求，直得已在德國購地，將規劃建廠以擴大搶占市場。

法人估，隨著國際大廠在矽光子高速光通訊與HBM（高頻寬記憶體）相關設備訂單陸續到位，相關產能正逐步放量推進，直得本季起營運將逐步向上。

直得的接單熱絡也反應在業績表現上，7月合併營收1.37億元，月增3.6%、年增47.7%，創近二個月來新高，且連續11個月呈年增走勢，展現強勁成長動能；累計前七月合併營收8.94億元、年增44.8%。

另外，直得第2季合併營收4.23億元，季增26.5%、年增55.8%，已連續六季成長，稅後純益0.75億元、季增98.7%，每股稅後純益0.86元。上半年稅後純益1.13億元、年增668%，每股稅後純益由去年同期0.17元倍增至1.3元。

直得第2季線性馬達營收成長逾倍。目前來自半導體及電子業的訂單持續增溫，微型線性滑軌訂單能見度約二至三個月，線性馬達則一路看到明年第1季。

因應矽光子與CPO快速發展，直得今年參加國際半導體展，推出新一代直驅式六自由度對位平台，結合全直驅架構、高動態響應與奈米級控制技術，針對先進光學組裝及主動對位需求，提供高精度、高響應且具高度彈性的對位解決方案。