精測8月營收6.38億元 再創單月新高

晶圓檢測大廠精測（6510）今（3）日公布 2026 年 8 月營收報告。單月合併營收6.38億元，月增3.9%，較去年同期增加 54.3%；累計前八個月合併營收達 42.50 億元，年增 33.1%，單月營收再創歷史新猷。在營收持續成長的同時，中華精測也積極推動ESG永續發展，展現兼顧經濟成長與環境永續的雙重承諾。

本（8）月合併營收受惠於全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及特殊應用積體電路（ASIC）等高階晶片應用需求持續強勁成長，帶動先進晶片測試需求同步攀升，加上整體市場環境熱絡及客戶訂單持續挹注，為本月合併營收提供穩健動能。

精測表示，面對 AI 運算效能快速演進，以及高階晶片朝高頻、高功率與高度整合方向發展，精測已超前部署產能擴充及相關資源配置，並就未來市場成長趨勢完成中長期策略布局，以更靈活、更即時的服務回應客戶的期待。

精測將秉持技術創新與客戶導向的經營理念，持續強化研發能量與產能布局，深化半導體測試介面解決方案的技術實力，因應客戶於先進製程及高階測試需求之成長。同時，精測亦將持續優化供應鏈韌性，透過彈性且客製化的產品組合，全方位滿足客戶多元測試需求。在半導體產業持續興旺及新興應用需求帶動下，中華精測對後市展望保持審慎樂觀，並將持續掌握市場成長契機，深化核心競爭優勢。