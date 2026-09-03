快訊

韓職／王彥程歷經肺炎時隔16天再登板 僅投3.1局挨雙轟失6分無關勝敗

謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

陳美鳳曾差點嫁劉尚謙 被求婚苦想7天…為演藝事業狠心拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

漢測競拍登場！競拍底價1800元 每人最高投標張數524張

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
漢測董事長林冬青(中)、總經理王子建(右2)與經營團隊。圖／漢測提供
漢測董事長林冬青(中)、總經理王子建(右2)與經營團隊。圖／漢測提供

半導體晶圓測試解決方案業者漢民測試（7856）配合上櫃前現增公開承銷，對外競價拍賣4192張，競拍底價1800元，每人最高投標張數524張，暫定每股承銷價2,250元。競拍時間為9月7日至9日，9月11日開標；9月10日至14日辦理公開申購，9月16日抽籤，規劃9月下旬掛牌。

漢測近年受惠AI、高效能運算（HPC）及高階晶片測試需求升溫，營運規模快速放大。營收自2023年的8.09億元、2024年的15.98億元，進一步攀升至2025年的24.25億元；其中2025年營收年增51.75%，營業利益達2.97億元、年增453.88%，稅後淨利2.68億元、年增372.71%，每股純益（EPS）10.83元、年增281.34%，獲利增幅明顯高於營收。

漢測2026年上半年成長動能延續，合併營收達21.85億元、年增114.50%；營業毛利11.99億元、年增155.62%，營業利益7.34億元、年增446.67%，稅後淨利5.84億元、年增389.36%，EPS21.5元、年增328.29%，營收與獲利同步改寫同期新高。

漢測獲利躍升並非僅靠營收規模擴張，而是產品組合升級同步推升獲利結構。公司營業利益率已由2024年的3.35%，提升至2025年的12.23%，2026年上半年進一步達33.59%，較2025年同期的13.2%明顯拉升；毛利率也自36.23%升至42.10%，2026年上半年再提高至54.88%，優於2025年同期的46.05%。

漢測總經理王子建表示，近年公司三大核心業務均維持成長動能，其中又以客製化產品營收占比提升最為顯著。目前漢測已穩定量產逾20項客製化產品，涵蓋熱管理模組、白光干涉光學檢測系統、熱載測試系統以及晶圓乘載盤等，並逐步成為推升營運成長的重要動能。

展望未來，隨市場對高階測試需求持續成長，漢測將進一步擴大測試解決方案布局，逐步拓展至高速記憶體系統級測試(SLT)、先進封裝回焊設備以及矽光子測試三大領域。法人預估，在產能持續滿載與高毛利業務比重提升下，漢測今年獲利表現可望持續成長。

競拍 營收 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

興櫃股王漢測寫史上最貴承銷價！每股2250元 抽中1張現賺1張

SEMICON／高明鐵：今年為矽光子元年 看好2028至2030年市場將迎大爆發

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

晶碩營收／8月7.5億元創單月歷史次高 第3季拚單季歷史新高

相關新聞

興櫃股王漢測寫史上最貴承銷價！每股2250元 抽中1張現賺1張

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價暫定2,250元，為史上最高承銷價，抽籤秀即將開演，預計9月10日至14日辦理公開申購，以3日興櫃日均價4,809.15元計算， 中籤可望賺進255.9萬元，報酬率113.74%，等於抽1張現賺1張多。

漢測競拍登場！競拍底價1800元 每人最高投標張數524張

半導體晶圓測試解決方案業者漢民測試（7856）配合上櫃前現增公開承銷，對外競價拍賣4192張，競拍底價1800元，每人最高投標張數524張，暫定每股承銷價2,250元。競拍時間為9月7日至9日，9月11日開標；9月10日至14日辦理公開申購，9月16日抽籤，規劃9月下旬掛牌。

耕興營收／8月4.15億元、年增10.46% 推進R19驗證 上半年配5.5元

高階檢測領導廠商耕興（6146）公告8月營收4.15億元，年增10.46％，主要受惠美國聯邦通信委員會（FCC）監管政策演進帶動，非相互承認協議（non-MRA）區域客戶對高階網通與終端產品轉單的預審指導（PAG）案件量明顯提升，使得業務穩定增長。

南電營收／8月53.53億元 月減1.6%

PCB載板廠商南電（8046）今日公布8月營收53.53億元，月減1.6%但年增40.6%。

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年8月營收，單月達8.1億元，一舉改寫歷史新高，月增21%、年增133%，截至到8月底，累計營收43.3億元，成長達53.6%。8月單月營收雙成長幅度同步締造單月新猷，營運表現再攀巔峰。

AI、HPC 需求強勁 法人看好日月光投控獲利仍有上檔空間

日月光投控（3711）由傳統封測轉向人工智慧（AI）、高速運算（HPC）先進封測平台，法人認為，隨2027年新產能放量、先進封測營收占比逐步提升，加上高階測試等規模擴大，獲利及利潤率仍有上檔空間，維持買進投資評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。