創見8月營收48.4億元、年增275% 高階記憶體布局再升級

全球記憶體領導品牌—創見資訊（2451）今日公布2026年8月合併營收為新台幣48.4億元，較去年同期成長275%；2026年1至8月累計合併營收達424.8億元，較去年同期成長384%，整體營運規模維持高檔。

創見表示，8月營運維持高檔，主因AI基礎建設持續擴展，帶動資料中心、企業級SSD及高階記憶體應用需求。創見持續深耕企業級伺服器、工業自動化等高附加價值應用市場，並憑藉穩定的供貨能力及彈性庫存管理策略，強化市場競爭力與產品交付能力，推升整體營運表現。

著眼未來發展，創見將持續掌握產業供需變化，靈活調整採購與庫存配置，積極拓展高階記憶體應用市場。在產品布局方面，創見推出DDR5-7200高速記憶體模組及DDR5-6400 64GB大容量記憶體模組，進一步完善高效能、大容量產品陣容，滿足AI運算、企業級伺服器及工業應用對記憶體效能與容量持續提升的需求，為後續營運挹注成長動能。