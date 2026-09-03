全新營收／8月年增71%、再創歷史新高 磷化銦磊晶出貨暢旺

磊晶大廠全新（2455）3日公告8月營收4.71億元，月增11.6%、年增71.2%，連續二個月營收創歷史新高，成長動能來自AI相關磊晶產品出貨動能強勁。展望未來，全新指出，公司目前滿手訂單，能見度直達年底，產線處於「極度忙碌狀態」，下半年營運樂觀。

全新累計今年前八月營收28.18億元，年增35.8%，創歷史同期新高。全新表示，第3、4季的微電子與光電子業務動能將同時大幅成長；其中，微電子受惠美系手機大客戶新品即將推出，拉貨動能將比上半年更好，而光電子則因AI資料中心對磷化銦（Inp）磊晶需求暢旺，訂單能見度已直達年底。

針對磷化銦磊晶市況，全新進一步表示，目前磷化銦基板、磊晶都是供不應求，「已經不是有沒有訂單的問題，而是有沒有料源可以製成磊晶出貨給客戶」，而公司近期磷化銦基板持續來料，將全力滿足客戶需求，並推升下半年營運展翅高飛。

據悉，全新去年度微電子占整體營收比重約75.3%，而光電子僅24.7%，而今年8月微電子占單月營收比重為53.9%，光電子則躍升至46.1%，顯示全新營收結構正在改變中，高毛利率的光電子比重正快速擴大。

對此，法人預估，隨著全新在AI市場布局有成，加上磷化銦產業正處於「賣方市場」，未來全新的光電子單月營收比重有望正式超越微電子，而此一黃金交叉也意味著全新的毛利率有望顯著提升，有助於獲利能力脫胎換骨。

隨著1.6T產品問世及CPO（共同封裝光學）技術在2027年至2028年進入黃金爆發期，外資看好磷化銦的需求也將呈幾何倍數成長，市場供不應求的趨勢將持續延燒，而目前AXT在手訂單則已追高至6,000億美元，訂單能見度更是直達2030年，顯示出磷化銦產業前景大好。

業界人士表示，全球磷化銦產業上、中、下游都正在全面性擴大資本支出，顯示AI資料中心對光通訊的需求只會越來越強勁，而全新位於光通訊上游供應鏈的核心位置，有望因此受惠最深。