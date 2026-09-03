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創見營收／8月48.4億元 較去年同期成長275%
記憶體模組廠創見（2451）資訊3日公布2026年8月合併營收為48.4億元，較去年同期成長275%；累計前八月合併營收達424.8億元，較去年同期成長384%，整體營運規模維持高檔。
創見表示，回顧8月營運，AI基礎建設持續擴展，帶動資料中心、企業級SSD及高階記憶體應用需求，公司持續深耕企業級伺服器、工業自動化等高附加價值應用市場，並憑藉穩定的供貨能力及彈性庫存管理策略，強化市場競爭力與產品交付能力，推升整體營運表現。
著眼未來發展，創見指出，將繼續掌握產業供需變化，靈活調整採購與庫存配置，積極拓展高階記憶體應用市場。
在產品布局方面，創見推出DDR5-7200高速記憶體模組及DDR5-6400 64GB大容量記憶體模組，進一步完善高效能、大容量產品陣容，滿足AI運算、企業級伺服器及工業應用對記憶體效能與容量持續提升的需求，為後續營運挹注成長動能。
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