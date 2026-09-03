創見營收／8月48.4億元 較去年同期成長275%

日月光投控（3711）由傳統封測轉向人工智慧（AI）、高速運算（HPC）先進封測平台，法人認為，隨2027年新產能放量、先進封測營收占比逐步提升，加上高階測試等規模擴大，獲利及利潤率仍有上檔空間，維持買進投資評等。

2026-09-03 13:13