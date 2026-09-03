睿信營收／8月5516萬元 創今年以來新高

電子零組件廠商睿信（7893）3日公布2026年8月營收為5,516萬元，較上月增加131.72%，單月營收創下今年以來新高；累計1-8月營收達3.3億元。

睿信8月營收較上月大幅成長，並創下今年以來單月營收新高，主要反映近期專案執行進度推進及相關業務需求回升，帶動整體營運表現明顯改善。雖國防航太產業具有專案及標案導向的特性，營收認列時間往往與政府預算核定、標案進度及專案執行時程高度相關，因此單月營收可能有所波動。

不過，從近期營收表現回升來看，該公司營運動能正逐步恢復，且隨著第三、四季進入產業旺季，後續營運表現可望進一步提升。

此外，8月中旬國防相關預算逐步通過，政策方向逐步明朗，預期將帶動國內國防供應鏈的專案需求，該公司將積極掌握國防預算及產業發展所帶來的市場機會，深化既有業務布局並爭取新專案，持續推升整體營運表現，對後市長期營運發展維持樂觀看法。