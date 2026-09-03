中華精測營收／8月6.38億元創新高 AI、HPC測試需求續旺

中華精測（6510）3日公布8月合併營收6.38億元，月增3.9%、年增54.3%，再創單月歷史新高；累計前8月營收42.5億元，年增33.1%。

中華精測表示，全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及特殊應用積體電路（ASIC）需求持續升溫，高階晶片朝高頻、高功率及高度整合發展，帶動先進晶片測試需求同步攀升，加上客戶訂單挹注，推升8月營收續創新猷。

因應後續市場成長，公司已提前擴充產能並配置相關資源，同時強化研發能量、供應鏈韌性及客製化產品組合，以滿足先進製程與高階晶片日益複雜的測試需求。

展望後市，中華精測表示，在半導體產業景氣及新興應用需求帶動下，營運維持審慎樂觀看法，將持續深化半導體測試介面技術與產能布局。