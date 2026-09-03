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興櫃股王漢測寫史上最貴承銷價！每股2250元 抽中1張現賺1張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

興櫃股王漢測（7856）將在9月22日掛牌上櫃，每股承銷價暫定2,250元，為史上最高承銷價，抽籤秀即將開演，預計9月10日至14日辦理公開申購，以3日興櫃日均價4,809.15元計算， 中籤可望賺進255.9萬元，報酬率113.74%，等於抽1張現賺1張多。

漢測掛牌上櫃前競價拍賣及公開申購將啟動，投標日為9月7日至9日，開標日期為9月11日，競拍數量為4,192張，最低投標價格1,800元，開標日期為9月11日；公開申購作業則在9月10日至14日，承銷張數1,048張，承銷價暫定 2,250元，抽籤日期為9月16日，掛牌日期為9月22日。

漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，及半導體設備與客製化產品；過去測試設備工程服務占營收比重約34%至40%，今年第1季比重下降，並非業務轉弱，而是半導體設備及客製化產品成長更快，占比已超過5成。

漢測今年前7月營收26.68億元，年增128.18%，已超越2025年全年營收24.25億元；今年上半年營收21.84億元，營業毛利11.99億元，營業利益7.33億元，歸屬於母公司業主淨利5.84億元，每股純益21.5元。

漢測3日收在4,520元，當日最高價5,095元，最低價4,410元，日均價4,809.15元。

興櫃 營收 報酬率

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