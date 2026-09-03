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認列處分船舶利益 慧洋自結單月獲利1.55元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於今日公告2026年8月合併營收為新台幣20.13億元，年增34.96%，並同步公告自結獲利，由於地緣政治因素持續影響，散裝市況淡季仍維持高水準表現，挹注單月營業利益8.41億元，營業利益率達42%，並認列2艘船舶處分利益約12百萬美元，8月稅前淨利為11.54億元，自結每股稅前盈餘為1.55元。

累計前八個月合併營收為新台幣137.8億元，營業淨利49.85億元，稅前盈餘50.81億元，自結每股稅前盈餘6.81元，整體表現較去年同期顯著成長。

慧洋-KY 8月份共認列2艘船舶處分利益，挹注單月自結每股稅前盈餘約0.5元，今年度截至目前為止，公司已認列5艘船舶處分利益，尚有1艘已公告處分但還未正式交付給買家；隨著環保法規日益嚴格，慧洋維持一貫船隊汰舊換新政策，目標打造業界規模最大的節能船隊，而受惠目前運價處於高檔，散裝航運二手船市場需求熱絡，公司今年度將積極處分老舊船舶，全年可望以雙位數目標前進。

展望後市，第4季即將迎接北美穀物收成出貨以及冬季用電燃煤需求旺季，加上目前荷莫茲海峽局勢反覆、全球極端氣候等因素影響，使得散裝船舶周轉率降低，後續運價可望有支撐。

面對散裝市場高度不確定性，慧洋將持續優化船隊配置，並彈性調度營運因應市場變化，9月份預計將有兩艘輕便型(Handy)節能新船加入營運，可望更進一步強化市場競爭力。

營收 慧洋 散裝船

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