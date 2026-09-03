騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年8月營收，單月達8.1億元，一舉改寫歷史新高，月增21%、年增133%，截至到8月底，累計營收43.3億元，成長達53.6%。8月單月營收雙成長幅度同步締造單月新猷，營運表現再攀巔峰。

騰輝說明，本月營收強勁躍升，主要受惠高階材料需求持續熱絡，加上高階產品出貨節奏顯著加快；同時，AI應用浪潮與HDI訂單外溢效應相互加乘，進一步推升市場需求急遽增溫，帶動營收接連突破新高，為下半年業績奠定堅實成長基礎。隨著新客戶陸續導入、新產品加速量產，以及產品價格調整效益逐步顯現，多項業務動能接續發酵，後續季度業績可望延續強勁走勢，帶動營收逐月成長，全年營運動能持續擴大。

騰輝說明，進入高階的 400V/800V AI伺服器電源，二次、三次電源的材料供應，其中包含非常多個產品應用有：高功率散熱膜/高耐熱基板混成、高階26層以上高耐熱多層板、散熱基板材料與載板材料混成壓合，將在今年第4季開始量產，預計此高階應用將陸續貢獻到明年約20%左右營收。

其次，在AI PC/車載/電源/光模組的HDI各種產品上陸續取得突破，第3季預計高毛利的粘合片營收，將較第2季成長3成以上，且未來此產品的利潤與營收會持續成長。

騰輝說明，高速材料營收，第3季較第2季持續倍數成長，M6等級放量 M7/M8/M9國際大廠服務器、光模塊、半導體測試等認證送樣持續增加，未來高階的高速材料認證通過後，在訂單量的快速成長，值得期待。從國防航太等利基核心市場，到AI、光通訊、車用電子及新興科技等高速成長領域，騰輝高階材料布局已建構多元且完整的產品組合。隨著客戶合作關係持續深化、產品結構加速優化，各項應用需求可望進一步擴張，帶動高階產品滲透率提升，加速高附加價值產品效益釋放，持續強化整體獲利能力，為公司長期營運注入更強勁的成長動能。