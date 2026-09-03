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汎銓營收／8月2.54億元再創新高 年增逾三成、四大動能同步發酵
半導體檢測分析廠汎銓（6830）3日公布8月合併營收達2.54億元，月增5.52%、年增31.95%，連續改寫單月歷史新高；累計前8月營收17.09億元、年增22.67%，同步創下歷年同期新高。
汎銓表示，隨先進製程持續微縮、AI及高效能運算（HPC）晶片結構日益複雜，客戶對新材料導入、製程驗證、良率改善及失效判讀等高階分析需求增加，加上AI晶片分析平台、矽光子及海外市場布局逐步發酵，帶動營收維持成長。
目前公司營運由先進製程材料分析、AI晶片分析平台、矽光子及海外市場四大動能共同推進。AI資料中心傳輸規格由800G朝1.6T升級，也加快矽光子與共同封裝光學（CPO）進入產品驗證及商用化階段，進一步擴大結構觀察、材料鑑別與故障定位需求。
在矽光子布局方面，汎銓自主開發的偵測設備MSS HG已進入商品化及客戶驗證階段，預計今年底前正式發表，並將設備裝設於矽光子專區，供多家客戶進行實機試用與驗證。
汎銓已與1家國際設備大廠簽訂全面性合作開發合約，另與2家國際設備業者議定依客戶及個案需求合作開發，並與另1家業者洽談專利授權，逐步建立分析服務、設備銷售、合作開發及專利授權四大商業模式。
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