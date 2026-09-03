快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

汎銓營收／8月2.54億元再創新高 年增逾三成、四大動能同步發酵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體檢測分析廠汎銓（6830）3日公布8月合併營收達2.54億元，月增5.52%、年增31.95%，連續改寫單月歷史新高；累計前8月營收17.09億元、年增22.67%，同步創下歷年同期新高。

汎銓表示，隨先進製程持續微縮、AI及高效能運算（HPC）晶片結構日益複雜，客戶對新材料導入、製程驗證、良率改善及失效判讀等高階分析需求增加，加上AI晶片分析平台、矽光子及海外市場布局逐步發酵，帶動營收維持成長。

目前公司營運由先進製程材料分析、AI晶片分析平台、矽光子及海外市場四大動能共同推進。AI資料中心傳輸規格由800G朝1.6T升級，也加快矽光子與共同封裝光學（CPO）進入產品驗證及商用化階段，進一步擴大結構觀察、材料鑑別與故障定位需求。

在矽光子布局方面，汎銓自主開發的偵測設備MSS HG已進入商品化及客戶驗證階段，預計今年底前正式發表，並將設備裝設於矽光子專區，供多家客戶進行實機試用與驗證。

汎銓已與1家國際設備大廠簽訂全面性合作開發合約，另與2家國際設備業者議定依客戶及個案需求合作開發，並與另1家業者洽談專利授權，逐步建立分析服務、設備銷售、合作開發及專利授權四大商業模式。

營收 矽光子 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

汎銓矽光子成果轉化加速 MSS HG年底亮相、四大商業模式成形

蔡司加碼台灣 新半導體創新中心規模倍增、設備研發在地化

銳澤在手訂單締新猷 美日布局下半年起營運動能陸續發酵

信邦營收／8月32.8億元、創單月新高 衝刺半導體機器人與無人機

相關新聞

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年8月營收，單月達8.1億元，一舉改寫歷史新高，月增21%、年增133%，截至到8月底，累計營收43.3億元，成長達53.6%。8月單月營收雙成長幅度同步締造單月新猷，營運表現再攀巔峰。

AI、HPC 需求強勁 法人看好日月光投控獲利仍有上檔空間

日月光投控（3711）由傳統封測轉向人工智慧（AI）、高速運算（HPC）先進封測平台，法人認為，隨2027年新產能放量、先進封測營收占比逐步提升，加上高階測試等規模擴大，獲利及利潤率仍有上檔空間，維持買進投資評等。

辛耘今年自製設備出貨量估增五成 訂單能見度看至2027年

設備商辛耘（3583）副董事長許明棋3日在SEMICON TAIWAN2026活動中表示，該公司今年自製設備的出貨量約成長五成。

精測接單看到2027年 擴產一波波

測試介面廠中華精測（6510）搶攻AI及高效能運算（HPC）商機，總經理黃水可表示，受惠客戶需求強勁，8月底產能已較2025年底倍增，預計明年3月再增加五成產能，以因應探針卡及先進測試介面訂單成長，訂單能見度已延伸至2027年。

穎崴深耕CPO 擴增產能

穎崴（6515）科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜昨（2）日表示，公司率先提出共同封裝光學（CPO）看法，目前CPO Socket（測試座）耕耘已有十個專案，穎崴預期，明年第2季到第3季後，Socket產能再擴增50%，以因應客戶需求。

華立唱旺半導體、PCB

華立（3010）董事長張尊賢昨（2）日表示，半導體領域受惠AI高速成長，帶動半導體PCB不斷擴充，預期散熱材料精進、晶片擴產、製程升級等皆有利營運，其中，半導體部分材料能見度已達2028年底，甚至PCB設備交期已看到2030年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。