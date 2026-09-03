AI、HPC 需求強勁 法人看好日月光投控獲利仍有上檔空間

日月光投控（3711）由傳統封測轉向人工智慧（AI）、高速運算（HPC）先進封測平台，法人認為，隨2027年新產能放量、先進封測營收占比逐步提升，加上高階測試等規模擴大，獲利及利潤率仍有上檔空間，維持買進投資評等。

大型投顧法人分析，日月光投控加速先進封裝、CPO及PLP等技術布局，顯示AI晶片效能競爭已由以往著重先進製程微縮，逐步延伸至封裝架構、互連頻寬、I/O功耗與整體電源效率。

面對AI晶片尺寸持續放大與Chiplet、異質整合架構快速普及，日月光投控藉由FOCoS、FOCoS-Bridge整合RDL、局部矽橋與Panel-Level Packaging，可望兼顧高密度互連、封裝尺寸擴張及成本效率，進一步提升在高階AI封裝市場的競爭力。

法人指出，受惠AI需求快速成長，日月光投控過去三年擴充產能迅速獲市場吸收，未來數年新增產能亦具相當程度客戶需求支撐，反映AI帶動的封裝測試需求由短期景氣復甦逐步轉向結構性成長。

日月光投控先進封裝、高階測試及一般封裝需求同步改善，整體產能利用率維持高檔，部分AI相關關鍵產線接近滿載，美系大客戶CPU封裝亦自第3季開始進入放量階段，日前已將2026年資本支出上修至約105億美元，以因應需求能見度提升。