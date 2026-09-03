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矽乙烷需求增、AHF 出貨量放大 台特化啟動擴產計畫
台特化（4772）受惠先進製程持續推進，特殊氣體需求升溫，旗下矽乙烷（Disilane）、無水氟化氫（AHF）均有擴產計畫。法人指出，台特化去年推出的AHF產品，今年也正式步入大量出貨期。子公司弘潔科技則受惠清洗、鍍膜業務買氣增溫，將於台南擴建清洗產線，新竹新廠亦預計明年落成，擴產布局持續推進。
法人指出，台特化旗下矽乙烷產能利用率近九成，AHF現有產能則預計將於明年達到滿載。台特化表示，預計於明年第2季完成矽乙烷產能擴建工程、明年第3季上線服役；AHF產品則預計於明年第1季開始啟動產能擴充規劃設計，明年第2至第3季左右完工、年底上線服務。此外，台特化也加碼擴增產品鋼瓶容器採購，並於今年第4季開始執行相關採購作業。
弘潔科技部分，新竹廠新廠已於今年第2季進駐，預計明年第1季展開產線測試、第2季正式量產營運。並於台南廠啟動新竹廠新廠建置計畫、及第二條表面精密鍍膜加工產線 ，前者預計第4季能貢獻產能、後者則期望明年第2季驗證通過並導入量產，貢獻營收。
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