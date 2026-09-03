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中光電轉型為中光電投控 掛牌首日紅翻黑、蜜月行情慘澹

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中光電（5371）轉型為中光電投控，以股份轉換方式，成為中光電投控100%持股子公司，中光電投控3日以83.5元掛牌上櫃，早盤以85元開出，盤中一度拉升至86元，但隨後卻是震盪下殺，一度下滑至77.2元，盤中跌幅逾4%，市場期待的蜜月行情只維持約30分鐘。

中光電在6月12日的股東會決議通過，以股份轉換方式，成為中光電投控100%持股子公司，由中光電投控取得中光電全部已發行股份，股份轉換基準日為9月3日，中光電在股份轉換基準日終止股票上櫃及停止公開發行，中光電投控股票3日掛牌上櫃。

中光電第2季合併營收100.35億元，季增7.2%，年增1.8%；毛利率15.29%，季減0.33個百分點，年減2.86個百分點；稅後淨損7,729.7萬元，較首季淨損1.19億元收斂，但較去年同期由盈轉虧；每股淨損0.2元，連虧二季。

累計中光電上半年合併營收193.97億元，年增5.8%；毛利率15.45%，年減2.41個百分點；稅後淨損1.96億元，較去年同期由盈轉虧；每股淨損0.5元。

中光電上半年營運受傳統淡季、記憶體與IC供應短缺導致需求遞延的影響，且外部還有成本上升與國際局勢不確定性等因素影響；預期第3季節能產品的電視及顯示器進入傳統備貨旺季，將推升大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務維持穩健成長；不過，NB產品受記憶體及關鍵零組件供應吃緊、價格上漲等因素影響，預期節能產品整體出貨量將較第2季微幅成長。

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