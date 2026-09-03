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辛耘：今年獲利可望明顯提升 自製設備、再生晶圓推升毛利率

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
辛耘副董事長許明棋。記者鐘惠玲／攝影
辛耘副董事長許明棋。記者鐘惠玲／攝影

設備商辛耘（3583）副董事長許明棋3日出席SEMICON TAIWAN2026活動，他指出，今年該公司獲利表現應可有明顯提升。

辛耘目前共有自製設備、再生晶圓與設備代理這三大業務，許明棋表示，今年公司整體營收成長相對有限，因為設備代理的營收沒有太多增加，但是另外兩項製造業務則有大幅成長，所以毛利率顯著改善，獲利表現應可有明顯提升。

在自製設備方面，許明棋提到，今年到年底都將滿載生產，明年依照客戶給的訂單預測展望看來，也應當會是滿載局面，甚至有些客戶已經來預訂2028年一部分的產能，整體狀況良好。

辛耘去年業績攀峰，首度突破百億元大關，今年累計前七月合併營收為70.88億元，年增6.7％，上半年歸屬母公司業主淨利為7.39億元，年增52％，每股純益為9.16元。

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