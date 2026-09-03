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中探針：明年成長幅度遠高今年 半導體相關產品占比拚逾四成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
中探針總經理馮明欽。圖／公司提供
中探針總經理馮明欽。圖／公司提供

中探針（6217）總經理馮明欽3日表示，隨AI伺服器、微機電探針（MEMS）及清針紙（clean sheet）等新產品逐步貢獻，明年營運成長幅度預期遠高於今年，半導體相關產品營收占比可望超過四成。

中探針此次於SEMICON Taiwan展出MEMS探針及清針紙等研發成果。馮明欽指出，兩項產品均與半導體大廠共同開發，目前進度符合預期，預計明年開始帶來實質貢獻，成為公司擴大半導體布局的重要成長動能。

其中，清針紙主要用於晶圓測試及成品測試，可清除探針上的錫渣與氧化物，降低接觸不良及測試錯誤。產品開發難度在於必須兼顧清潔效果與探針保護，目前相關材料多仰賴進口，中探針除鎖定耗材在地化商機，也希望藉此縮短清潔時間，提高半導體廠產出效率。

MEMS探針則透過半導體微影製程製造，具備高密度、高精度及一致性佳等特性，可應用於GPU、CPU及CoWoS等高階晶片與先進封裝測試，終端需求主要來自AI晶片。隨共同研發案逐步推進，單看半導體業務，明年營收占比上看三成；若加計AI伺服器等相關產品，整體占比可望超過四成。

清針紙與探針目前已正式通過美系大廠認證，正等待客戶放量。AI伺服器方面，由於中探針產品出貨時間約較整體機櫃提前三個月，後續營收將隨客戶建置進度逐步反映，公司也不缺席下一世代機型。

中探針今年前七月營收26.9億元、年增36%，全年維持雙位數成長目標。下半年表現仍須觀察占營收大宗的消費性產品買氣，但明年在AI伺服器、MEMS探針及清針紙三大動能挹注下，營運能見度已較今年提高。

馮明欽表示，公司持續擴大AI與半導體領域布局，上半年每股虧損0.19元，主要受到提列鎂合金機構件廠損失影響，半導體部門則維持獲利及穩定成長。連接器業務也已切入無人機與AI眼鏡市場，有助進一步改善產品組合。

半導體 伺服器 總經理

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