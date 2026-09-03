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ABF 極度告急、昆山第4季拚滿載！為何南電仍觸跌停、載板四雄全倒？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI需求持續升溫，載板基本面仍旺，股價卻遭賣壓突襲。載板四雄3日同步走弱，南電（8046）盤中觸及跌停1,080元，臻鼎-KY（4958）失守500元重挫逾5%，景碩（3189）跌近5%、面臨800元保衛戰，欣興（3037）也在重返千元後急殺，盤面出現「基本面喊旺、股價卻下殺」的強烈反差。

南電成為盤面最大焦點，除了股價觸及跌停外，基本面其實仍有AI需求支撐。隨著大陸PCB廠區稼動率持續拉升，昆山廠第4季稼動率有望達100%，良率也持續改善，法人預期下半年毛利率仍有提升空間。由於南電與終端客戶並未簽訂長約，報價調整相對具彈性，先前已因成本上升調漲PCB價格。

在載板報價方面，BT載板原物料漲勢已趨緩，因此南電預計第4季暫不再調漲BT載板價格，但目前價格仍維持相對高檔；至於ABF載板，由於T-Glass等關鍵原物料供應仍緊，後續仍存在漲價空間，成為支撐產業基本面的重要因素。

相較之下，欣興近期的產地標示爭議持續壓抑市場信心。桃園地檢署日前搜索欣興龜山總公司及中壢廠，目前案情仍在調查中。欣興3日早盤一度重返千元、最高達1,005元，但隨南電跌停引發載板族群賣壓，股價一度下探925元，之後跌幅收斂至約2%。

不過，產業需求並未因此降溫。欣興董事長簡山傑在SEMICON Taiwan 2026大師論壇指出，AI晶片持續升級，推動ABF載板朝大尺寸、高層數與高複雜度發展，目前產能已「極度告急」，T-Glass等關鍵材料也面臨供應瓶頸。欣興已持續拜訪日本供應商並推進擴產，業界仍積極搶土地、電力與人才。

另一方面，和碩（4938）董事長童子賢持續看好景碩長期發展，並指出AI時代ABF精密度需求大幅提高，上下游供應鏈合作將更加緊密。他也提醒，「洗產地」可能觸及美方紅線；景碩因未在中國設大型廠房，在地緣政策風險下具相對優勢。

整體而言，載板族群短線仍受市場信心、個股利空與資金退潮壓抑，但AI帶動的ABF高階化、產能緊張及報價支撐仍未改變，後續股價能否重新反映基本面，將成為載板四雄下一階段的觀察重點。

南電 跌停 PCB

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