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辛耘今年自製設備出貨量估增五成 訂單能見度看至2027年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
辛耘副董事長許明棋。記者鐘惠玲／攝影
辛耘副董事長許明棋。記者鐘惠玲／攝影

設備商辛耘（3583）副董事長許明棋3日在SEMICON TAIWAN2026活動中表示，該公司今年自製設備的出貨量約成長五成。

辛耘目前共有自製設備、再生晶圓與設備代理這三大業務，許明棋指出，今年自製設備與再生晶圓業務的合計營收比重預計將超過五成。

同時，辛耘提到，該公司目前自製設備訂單能見度已達2027年，甚至部分客戶訂單展望已達2028年。

為因應自製設備業務需求，辛耘正擴充設備製造基地，湖口二廠預計今年底完工啟用，台南新廠也投入建設中，預計2028年第1季完成建置。

另外，辛耘再生晶圓產能也持續擴大，目前相關月產能約21萬片，預計今年底時擴充至25萬片，後續將視客戶需求評估進一步擴產。

辛耘 貨量 晶圓

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