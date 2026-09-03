鴻勁股價漲逾4% 產能擴張及新品貢獻業績

鴻勁（7769）3日早盤漲幅接近5%，在權值股漲幅排行名列前茅。鴻勁規劃2027年整體產能年增50%，透過新增廠房、中國大陸在地產能及既有廠區效率提升同步擴充。國泰期貨研究部認為，產能擴張反映目前 AI/HPC 與 ASIC 訂單能見度維持強勁，且後續除既有 ATC Handler 與 Cold Plate 外，Large Package、高功率測試及 CPO 等新品亦將逐步貢獻。隨先進製程晶片朝更高功耗、更大封裝與光電整合方向發展，測試設備規格與內容價值均具提升空間，將支撐鴻勁2027年營收與獲利延續成長。

國泰期貨投資顧問部表示，鴻勁2026年營運持續受惠 AI/HPC 與 ASIC 高階晶片測試需求成長，截至7 月相關應用訂單占比已接近八成，且訂單能見度延伸至未來二至三個季度，顯示AI測試設備需求仍維持高檔。公司營運結構已高度集中於高階運算晶片測試，並憑藉溫控、機構設計及客製化能力維持高階 ATC Handler 領先地位。隨 GPU 與 ASIC 測試複雜度持續提升，設備需求不僅來自新增測試產能，亦受惠晶片世代升級帶動設備規格與單機價值提升。

鴻勁在SEMICON Taiwan 2026展示10kW高功率溫控方案為另一值得關注的成長方向。國泰期貨投資顧問部表示，隨 AI晶片功耗提高及 Large Package 封裝尺寸放大，後段測試所需散熱能力同步提升，ATC Handler 由既有溫控功能進一步朝更高功率與大尺寸封裝發展，將提高設備技術門檻及 ASP。研究部過去即將 10kW 以上高功率測試平台列為鴻勁新產品布局重點；另一方面，Insertion 4 光電同測設備亦持續推進，預計今年第4季開始交付量產型驗證設備，使公司產品線由傳統電性測試進一步延伸至光電整合測試。