快訊

演活「倩女幽魂」姥姥！香港資深藝人劉兆銘94歲離世 晚年病痛纏身輪椅代步

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻勁股價漲逾4% 產能擴張及新品貢獻業績

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

鴻勁（7769）3日早盤漲幅接近5%，在權值股漲幅排行名列前茅。鴻勁規劃2027年整體產能年增50%，透過新增廠房、中國大陸在地產能及既有廠區效率提升同步擴充。國泰期貨研究部認為，產能擴張反映目前 AI/HPC 與 ASIC 訂單能見度維持強勁，且後續除既有 ATC Handler 與 Cold Plate 外，Large Package、高功率測試及 CPO 等新品亦將逐步貢獻。隨先進製程晶片朝更高功耗、更大封裝與光電整合方向發展，測試設備規格與內容價值均具提升空間，將支撐鴻勁2027年營收與獲利延續成長。

國泰期貨投資顧問部表示，鴻勁2026年營運持續受惠 AI/HPC 與 ASIC 高階晶片測試需求成長，截至7 月相關應用訂單占比已接近八成，且訂單能見度延伸至未來二至三個季度，顯示AI測試設備需求仍維持高檔。公司營運結構已高度集中於高階運算晶片測試，並憑藉溫控、機構設計及客製化能力維持高階 ATC Handler 領先地位。隨 GPU 與 ASIC 測試複雜度持續提升，設備需求不僅來自新增測試產能，亦受惠晶片世代升級帶動設備規格與單機價值提升。

鴻勁在SEMICON Taiwan 2026展示10kW高功率溫控方案為另一值得關注的成長方向。國泰期貨投資顧問部表示，隨 AI晶片功耗提高及 Large Package 封裝尺寸放大，後段測試所需散熱能力同步提升，ATC Handler 由既有溫控功能進一步朝更高功率與大尺寸封裝發展，將提高設備技術門檻及 ASP。研究部過去即將 10kW 以上高功率測試平台列為鴻勁新產品布局重點；另一方面，Insertion 4 光電同測設備亦持續推進，預計今年第4季開始交付量產型驗證設備，使公司產品線由傳統電性測試進一步延伸至光電整合測試。

鴻勁 業績 國泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

AI需求跑太快、產能追不上 穎崴：真正問題在供應　

精測接單看到2027年 擴產一波波

精測逆勢亮燈漲停、連兩日攻頂 SEMICON 新品登場

相關新聞

精測接單看到2027年 擴產一波波

測試介面廠中華精測（6510）搶攻AI及高效能運算（HPC）商機，總經理黃水可表示，受惠客戶需求強勁，8月底產能已較2025年底倍增，預計明年3月再增加五成產能，以因應探針卡及先進測試介面訂單成長，訂單能見度已延伸至2027年。

穎崴深耕CPO 擴增產能

穎崴（6515）科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜昨（2）日表示，公司率先提出共同封裝光學（CPO）看法，目前CPO Socket（測試座）耕耘已有十個專案，穎崴預期，明年第2季到第3季後，Socket產能再擴增50%，以因應客戶需求。

華立唱旺半導體、PCB

華立（3010）董事長張尊賢昨（2）日表示，半導體領域受惠AI高速成長，帶動半導體PCB不斷擴充，預期散熱材料精進、晶片擴產、製程升級等皆有利營運，其中，半導體部分材料能見度已達2028年底，甚至PCB設備交期已看到2030年。

預期記憶體產業價值轉向架構創新 大摩按讚這兩檔

AI推理需求持續擴大，記憶體在AI系統中地位持續升高。國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）昨（2）日登場，摩根士丹利（大摩）證券表示，記憶體產業價值將轉向架構創新。台廠中，按讚愛普*（6531）、旺宏兩檔，皆給予「優於大盤」評等，後市可期。

聚陽8月合併營收年減5.1%

聚陽（1477）昨（2）日公告8月合併營收35.54億元，寫去年9月以來新高，惟較去年同期下滑5.1%；累計今年前八月營收236.16億元，年減2.1%。公司表示，8月營收較去年同期下滑，主要去年因關稅因素導致客戶提前拉貨，墊高去年8月基期。

晶碩8月合併營收年增18% 第3季挑戰新高

晶碩（6491）昨（2）日公告8月合併營收7.5億元，單月歷史次高，僅次於2023年11月，年增18.8%，連續兩個月營收寫下單月歷史次高；累計今年前八月營收54.96億元，年增22.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。