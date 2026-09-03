南電 PCB 大陸廠區稼動率滿載 BT 載板第4季凍漲 ABF 續漲

在載板龍頭欣興（3037）率先喊出ABF載板持續供不應求與PCB受惠AI等趨勢，南電（8046）日前2日受邀參加法人線上電話會議也提到，由於南電受惠AI需求大增PCB大陸廠區稼動率逐步滿載，在無長約之下先前已陸續反應生產成本墊高調高報價，載板部分近期BT相關原物料價格上漲趨緩，目前無意自 2026 年第 4 季起進一步調漲 BT 載板價格，至於ABF載板部分相關原物料（如 T-glass）持續吃緊則仍有漲升空間。

法人看好，南電PCB與ABF載板價格調漲以及昆山廠產能利用率上升（2026 年第 4 季可能達到 100%），加上昆山廠的良率持續提升，有助下半年獲利毛利率皆持續改善。

載板部分，業界熟知南電相對其他載板廠商先前已有更高的漲價幅度，主要其未與終端客戶簽署長期合約 (LTA)，更有彈性調漲。BT載板部分先前已大幅優化生產結構與產品均價以及報價，若南電第4季BT載板凍漲仍將維持在季節相對高的報價上。