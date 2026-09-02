叡揚資訊：訂閱式收入增加 今年營收有望雙位數成長

叡揚資訊今天表示，訂閱式收入包含經銷產品期間授權、雲端服務，近5年均維持雙位數成長，今年上半年訂閱式營收占比超過4成，成為成長動能。總經理陳世安表示，政府專案部分有些延遲；但全年營收確定會較去年成長，且有機會達成雙位數成長。

叡揚資訊今天參加櫃買市場業績發表會。叡揚資訊表示，上半年合併營收為新台幣9.87億元，年增4.47%。若加計最新公布7月營收1.78億元，累計前7月達11.65億元。

叡揚資訊財務長王佳琪說明，今年上半年營收維持成長，但成長幅度相對沒有那麼高，主要受到政府單位訂單進單速度較慢影響。

王佳琪進一步說，上半年金融機構占營收比重約46%，政府機構從過去同期占營收比重約20%，今年上半年降至17.3%，醫療院所、服務業及製造業等客群營收占比則提升。她指出，產品及客戶分布廣，較不受單一產業影響波動，營收結構相對穩健。

王佳琪表示，訂閱式收入是成長動能，包含經銷產品期間授權、雲端服務，已是公司目前主要商業模式。她指出，由於訂閱服務具續約特性，收入較為穩定且可預期，可作為營收基本盤，並支持未來研發投入。近5年訂閱式收入均維持雙位數成長，占整體營收比重躍升，今年上半年訂閱式營收占比更達41.73%。

陳世安表示，政府專案部分有些延遲，「但這是延遲，不是沒有」，從過去來看，後期營收與獲利都會陸續增加，全年營收確定會較去年成長，有機會達成雙位數成長。

有投資人詢問，台灣大哥大全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊，叡揚資訊是否也有收購規劃或被收購可能。陳世安回應，「公司沒有排斥」，目前主要成長源於自行開發的新產品、新技術外，也會經由引薦或自行尋找合作機會，陸續都在審慎評估，主要考量是否能產生綜效，如產品與技術是否具互補性，以及營運模式能否協助對方公司成長。