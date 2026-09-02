快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

叡揚資訊：訂閱式收入增加 今年營收有望雙位數成長

中央社／ 台北2日電

叡揚資訊今天表示，訂閱式收入包含經銷產品期間授權、雲端服務，近5年均維持雙位數成長，今年上半年訂閱式營收占比超過4成，成為成長動能。總經理陳世安表示，政府專案部分有些延遲；但全年營收確定會較去年成長，且有機會達成雙位數成長。

叡揚資訊今天參加櫃買市場業績發表會。叡揚資訊表示，上半年合併營收為新台幣9.87億元，年增4.47%。若加計最新公布7月營收1.78億元，累計前7月達11.65億元。

叡揚資訊財務長王佳琪說明，今年上半年營收維持成長，但成長幅度相對沒有那麼高，主要受到政府單位訂單進單速度較慢影響。

王佳琪進一步說，上半年金融機構占營收比重約46%，政府機構從過去同期占營收比重約20%，今年上半年降至17.3%，醫療院所、服務業及製造業等客群營收占比則提升。她指出，產品及客戶分布廣，較不受單一產業影響波動，營收結構相對穩健。

王佳琪表示，訂閱式收入是成長動能，包含經銷產品期間授權、雲端服務，已是公司目前主要商業模式。她指出，由於訂閱服務具續約特性，收入較為穩定且可預期，可作為營收基本盤，並支持未來研發投入。近5年訂閱式收入均維持雙位數成長，占整體營收比重躍升，今年上半年訂閱式營收占比更達41.73%。

陳世安表示，政府專案部分有些延遲，「但這是延遲，不是沒有」，從過去來看，後期營收與獲利都會陸續增加，全年營收確定會較去年成長，有機會達成雙位數成長。

有投資人詢問，台灣大哥大全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊，叡揚資訊是否也有收購規劃或被收購可能。陳世安回應，「公司沒有排斥」，目前主要成長源於自行開發的新產品、新技術外，也會經由引薦或自行尋找合作機會，陸續都在審慎評估，主要考量是否能產生綜效，如產品與技術是否具互補性，以及營運模式能否協助對方公司成長。

營收 雲端 雲端服務

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安碁資訊：下半年有望優於上半年 拚全年營收雙位數成長

聚陽營收／8月35.54億元創近一年高 9月成長動能更強

晶碩營收／8月7.5億元創單月歷史次高 第3季拚單季歷史新高

日勝化法說會／上半年營運回溫 多元特化品布局拚成長

相關新聞

牧德營收／8月續創高 高階產品接單已延伸至未來數季

牧德（3563）2日公告 115 年 8 月合併營收約新台幣 3.61 億元，月增約0.42%、年增約35.68%，單月營收續創歷史新高，展現公司營運動能穩定成長。公司表示，隨 AI 基礎建設持續擴大，電子產品朝高效能、高密度及高階化發展，帶動相關製程對精密檢測設備需求提升。牧德持續聚焦高階應用市場，未來產品布局將以AI 伺服器 GPU 應用、光模組 MSA、高階載板及先進封裝為主要發展方向，透過檢測技術與產品持續升級，掌握 AI 產業鏈及高階電子製程所衍生的檢測需求。

晶碩營收／8月7.5億元創單月歷史次高 第3季拚單季歷史新高

晶碩（6491）2日公告8月合併營收7.50億元，創單月歷史次高，僅次於2023年11月，年增18.88%，且已連續兩個月營收寫下單月歷史次高；累計今年前八月營收54.96億元，年增22.50%。晶碩表示，9月營運展望樂觀，有機會進一步挑戰單月歷史新高，隨下半年營運維持逐季成長態勢，第3季單季營收改寫歷史新高可期。

安碁資訊：下半年有望優於上半年 拚全年營收雙位數成長

資安服務廠商安碁資訊總經理吳乙南今天表示，在雲端、人工智慧（AI）發展下，「資安產業已屬於剛性需求」，目前政府機關、金融...

安泰銀法說會／上半年賺10.6億元、年增53% 總資產破4,000億元

安泰銀（2849）2日召開2026年線上法人說明會，公布上半年營運成果。財務長陳琬鈺指出，安泰銀行2026年上半年稅後純益10.6億元，年增53%；淨收益33.3億元，僅次於2017年同期表現；總資產突破4,000億元，存放款規模同步成長，整體核心收益動能持續增強。

南亞科營收／8月446.9億元、年增560.85% 續創歷史新高

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科（2408）2日公告今年8月業績表現、持續攀高，達到446.9億元，較7月的高點紀錄438.68億元成長1.88%，年增560.85%，續創歷史新高。

南亞科營收／8月446.9億元 月增1.88%、年增560.85%

南亞科（2408）2日公布2026年8月合併營收為446.9億元，較上月增加1.88%，較去年同期增加560.85%，續創歷史新高；累計今年前8月合併營收為2,201.94億元，較去年同期增加638.19%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。