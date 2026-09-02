東台跨足半導體 看見成果

國際半導體展昨（2）日登場，東台精機（4526）今年首度整合電子設備與工具機事業共同參展，展出晶圓研磨、封裝平坦化設備與半導體設備關鍵零組件的高精度加工技術成果，也展現集團由傳統工具機跨足半導體與AI領域的核心戰略。

東台董事長嚴瑞雄指出，目前電子事業部約占總接單的30%；傳統工具機事業部約占70%，其中約有20%的機台最終用戶為半導體設備、耗材加工等相關領域，其他傳統領域包括航太與東南亞的傳統汽機車產業。

嚴瑞雄表示，目前電子與半導體相關接單較去年倍增，觀察整體接單與營運，自今年8、9月開始回升，工具機與PCB設備訂單同步大增，表現優於年初預期，下半年表現也會優於上半年。

此次兩個事業的同步布局，展現東台以雙核心架構全面對接半導體產業需求。電子設備事業聚焦晶圓及先進封裝製程，展出晶圓減薄、延性研磨、刨平等核心設備，對應Si、SiC等新世代晶圓材料，以及先進封裝複合材料的高精度加工需求。

工具機事業部則聚焦半導體設備製造供應鏈，整合超音波加工、高精度切削及多元加工能力，針對金屬、陶瓷等高性能材料的設備結構件與高階耗材，協助客戶縮短新產品開發時程，加速供應鏈在地化與量產落地。