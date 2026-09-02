聽新聞
0:00 / 0:00

東台跨足半導體 看見成果

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

國際半導體展昨（2）日登場，東台精機（4526）今年首度整合電子設備與工具機事業共同參展，展出晶圓研磨、封裝平坦化設備與半導體設備關鍵零組件的高精度加工技術成果，也展現集團由傳統工具機跨足半導體與AI領域的核心戰略。

東台董事長嚴瑞雄指出，目前電子事業部約占總接單的30%；傳統工具機事業部約占70%，其中約有20%的機台最終用戶為半導體設備、耗材加工等相關領域，其他傳統領域包括航太與東南亞的傳統汽機車產業。

嚴瑞雄表示，目前電子與半導體相關接單較去年倍增，觀察整體接單與營運，自今年8、9月開始回升，工具機與PCB設備訂單同步大增，表現優於年初預期，下半年表現也會優於上半年。

此次兩個事業的同步布局，展現東台以雙核心架構全面對接半導體產業需求。電子設備事業聚焦晶圓及先進封裝製程，展出晶圓減薄、延性研磨、刨平等核心設備，對應Si、SiC等新世代晶圓材料，以及先進封裝複合材料的高精度加工需求。

工具機事業部則聚焦半導體設備製造供應鏈，整合超音波加工、高精度切削及多元加工能力，針對金屬、陶瓷等高性能材料的設備結構件與高階耗材，協助客戶縮短新產品開發時程，加速供應鏈在地化與量產落地。

半導體 晶圓 工具機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON／東台打造半導體一站式精密製造平台 展現跨領域企圖心

瞄準國產化商機！機械、工具機業百家廠商集結 半導體展大搶單

廣運半導體業務成業績成長新引擎 接單占比衝三成

影／經部技術司攜手山太士、同欣電布局 CoPoS 封裝與功率半導體關鍵技術

相關新聞

中華車「機器狗」 亮相

中華車（2204）旗下子公司綠捷進軍半導體供應鏈有成，繼自動搬運機後實體AI領域也傳捷報，旗下生產的「機器狗」昨（2）日發表，可運用在智慧巡檢、廠務維運，預計於2027年達成在地自製率100%目標。

立碁光通訊挺進北美

LED封裝廠立碁（8111）董事長童義興昨（2）日證實，旗下最新1.6T光收發模組正進入北美兩家雲端服務供應商（CSP）測試階段，訂單到手在即，更高階3.2T系列預計明年下半年研發成果出爐，800G規格則透過北美光通訊夥伴切入AI伺服器供應鏈。

精測接單看到2027年 擴產一波波

測試介面廠中華精測（6510）搶攻AI及高效能運算（HPC）商機，總經理黃水可表示，受惠客戶需求強勁，8月底產能已較2025年底倍增，預計明年3月再增加五成產能，以因應探針卡及先進測試介面訂單成長，訂單能見度已延伸至2027年。

雷科奪大單 營運喊衝

半導體設備及材料廠雷科（6207）受惠先進封裝、自製設備及被動元件需求同步升溫，大單相繼落袋，總經理黃萌義昨（2）日看旺後市，伴隨自製設備進入放量期，2027年相關營收可望倍增，法人看好將助益產品組合，帶動毛利率向上。

穎崴深耕CPO 擴增產能

穎崴（6515）科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜昨（2）日表示，公司率先提出共同封裝光學（CPO）看法，目前CPO Socket（測試座）耕耘已有十個專案，穎崴預期，明年第2季到第3季後，Socket產能再擴增50%，以因應客戶需求。

華立唱旺半導體、PCB

華立（3010）董事長張尊賢昨（2）日表示，半導體領域受惠AI高速成長，帶動半導體PCB不斷擴充，預期散熱材料精進、晶片擴產、製程升級等皆有利營運，其中，半導體部分材料能見度已達2028年底，甚至PCB設備交期已看到2030年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。