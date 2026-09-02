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大銀接單 看到明年第2季

經濟日報／ 記者宋健生/台北報導

國際半導體展昨（2）日開展，精密運動與控制元件廠大銀微系統（4576）釋出利多消息，執行副總經理游凱勝表示，矽光子檢測設備第3季起訂單「大爆發」，客戶目前已追加兩次訂單，規模達數百台，能見度看到明年第2季。

游凱勝表示，由於客戶訂單暢旺，公司已啟動第二階段擴產，全年資本支出合計增加1.5億元。其中，第一階段擴產已於6月完成，產能增加約20%，可滿足客戶今年底前的訂單出貨，第二階段擴產也將於今年底到明年初陸續開出，再增加20%產能。

大銀的矽光子檢測設備今年4月開始出貨給國內檢測設備大廠，市場反應良好，第3季起客戶訂單大爆發。目前，精密運動與傳動元件交期約3個月，定位平台約三至四個月；而整體訂單能見度達半年，矽光子定位平台則看到明年第2季。

法人估，隨著光通訊、半導體檢測設備接單出貨持續升溫，大銀8月營收有機會突破4億元大關、創歷史新高，全年合併營收將可進一步突破40億元大關，創歷史新高。

大銀與上銀此次參展，聚焦晶圓定位、奈米級檢測、矽光子應用、薄膜製程與先進封裝自動化。其中，最新發表的多維度定位平台，整合六軸精密微動模組，搭配大銀的1奈米（nm）驅控器，可大幅提升光耦合效率及實現「秒級」快速尋光對位動件。

半導體 晶圓 矽光子

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