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中華車「機器狗」 亮相

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
綠捷的機器狗配置機器手臂，功能性更多元，圖為綠捷總經理殷華勛。記者邱馨儀／攝影
綠捷的機器狗配置機器手臂，功能性更多元，圖為綠捷總經理殷華勛。記者邱馨儀／攝影

中華車（2204）旗下子公司綠捷進軍半導體供應鏈有成，繼自動搬運機後實體AI領域也傳捷報，旗下生產的「機器狗」昨（2）日發表，可運用在智慧巡檢、廠務維運，預計於2027年達成在地自製率100%目標。

中華車旗下綠捷昨日參加台北國際半導體展，綠捷去年營收破3億元、每股純益（EPS）4.28元，今年營收可望來到5億元，全年獲利將再超越去年水準。

綠捷主要應用中華車在電池、馬達及電控國產化，機構、驅動、控制以及導航的相關技術，最初供應半導體大廠無人搬運機，在AI應用、半導體智慧工廠與無人化作業需求持續升溫下。此次在國際半導體展正式發表新一代四足機器人GT5X與GT3X，作為智慧巡檢、物料載運等用途，並可負載百公斤，以及配置機器手臂，功能性大增。目前新產品已接獲半導體大廠訂單，隨著客戶端使用量提高，今年下半年營收將優於上半年，明年又將優於今年。

今年上半年時中華車股東會通過綠捷員工釋股，並規劃IPO，依據目前進度，最快可能落在後年，成為中華車轉投資有成的事業。

綠捷總經理殷華勛指出，此次發表的兩款產品以建立台灣自主機器人核心技術為目標，兩款四足機器人使用邊緣運算，讓AI 實體落地，運用在智慧巡檢、廠務維運、特殊環境作業、物料載運與安全監控等多元場域落地。

綠捷過去以通過SEMI S2 安全標準及 Class 100 無塵室標準測試的 AMR 產品切入半導體無塵室物流，此次更將車規經驗延伸至四足機器人，透過電芯監控與多重保護機制提升能源安全，並運用 AI 平台自主研發運動控制邏輯，將產品布局由平面搬運延伸至樓梯、坡道及非結構化環境。

中華車 機器狗 供應鏈

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