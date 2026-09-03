雷虎無人機進入收割期

雷虎科技（8033）全球無人載具布局進入收割期，取得的美國國防部首批1,520架無人機訂單即將完成交付，加上美國俄亥俄州廠已投產，歐洲、中東及亞洲市場訂單與合作案接續湧入。

法人指出，隨著海外產能、認證及客戶三大布局陸續到位，雷虎營運可望由專案接單逐步轉向規模化量產，正式進入新一波營收成長期。雷虎前七月營收9.46億元、年增7.4%，改寫同期新高，近期即將公布的8月營收則有望回到高點。

雷虎與美國合作夥伴攜手參與美國國防部「無人機優勢計畫」，旗下Overkill FPV單程攻擊無人機通過第一階段測評，合作團隊並取得1,520架初始訂單，金額逾760萬美元（約新台幣2.4億元），目前已經進入最後交付階段，成為雷虎切入美軍供應鏈的重要起點。

法人指出，首批訂單交貨的意義，不只在於挹注單次營收，更代表雷虎已從產品測試、資格認證跨入實際供貨。