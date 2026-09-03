三聯（5493）董事長特助兼發言人郭勁廷昨（2）日表示，三聯上半年營收繳出年增逾16%的成績單，並於7月完成併購義大利震動解決方案大廠SARA，深化全球布局，相關貢獻將陸續顯現，近期也成功投入與取得數項國內指標性工程與檢測專案，進一步強化未來成長動能。

三聯是國內大地監測與電子化學材料業者，昨天參加櫃買業績發表會。受惠半導體特用化學品需求暢旺及自動化監測業務穩健成長，三聯上半年合併營收30.86億元，年成長16.8%。

郭勁廷指出，受惠於獲利結構優化，三聯上半年營業毛利3.86億元，年增18.5%；營業利益2.33億元，年增31.3%；在業外收入同步挹注下，上半年歸屬母公司淨利達 1.2億元，較去年同期大增108.3%。累計上半年每股盈餘2.76元，遠優於去年同期1.33元，展現強勁營運動能。

為加速國際化步伐，三聯已於7月完成取得義大利震動監測設備商SARA全數股權的併購案。

郭勁廷表示，SARA在歐洲震動監測領域深耕已久，這項戰略性併購，將為三聯集團帶來三大核心效益。

首先是取得核心技術。完整納入SARA的精密震動監測與感測核心技術，與三聯自有的強震儀、微振動感測產品線產生技術綜效。

其次是建立歐洲核心據點。藉由併購案於義大利建立歐洲在地的研發、製造與銷售據點，結合現有的瑞士分公司研發能量，形成強大的歐洲技術網絡。

第三，加速全球市場滲透。協同美國Rift Systems子公司與各國合作夥伴，全面擴大在美洲、歐洲及亞洲等全球環境監測市場的市場版圖。三聯昨天股價跌0.8元、收86元。