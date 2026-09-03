通路商弘憶股（3312）轉投資GMI Cloud獲得輝達力挺，外媒披露，輝達將提供GMI Cloud最先進GPU，並以約定價格承租未售出的算力，最長期限達六年，而GMI Cloud近期銀行聯貸案更獲銀行團兩倍超額認購。在輝達助威下，弘憶股後市看俏。

弘憶股是台灣賺AI算力財的先鋒之一，最先是採購輝達伺服器，租借給GMI Cloud，先後兩批設備部署於台灣與美國兩地的資料中心，因此獲得相關收益。而後弘憶股進一步投資GMI Cloud，後者已著手於台灣投入設備建置，將打造採輝達GB300 NVL72系統的旗艦級AI工廠。

彭博資訊報導，GMI Cloud原本規畫尋求139億元貸款，獲得約12家銀行超額認購，承諾金額約300億元。如果其他貸款機構的口頭承諾也順利核貸，這筆五年期貸款的總認購額可能增至約400億元。

外電指出，此案是更大規模融資計畫的一部分，該計畫以客戶購買運算資源的合約作為擔保。這筆聯貸案由中信商銀主辦，資金將用於採購GPU，在台灣資料中心訓練AI模型，還款來源即為晶片算力出售後的所得收入。

GMI Cloud是輝達認證的雲端合作夥伴之一，外電提到，知情人士說，輝達將向GMI Cloud供應最先進GPU，並以約定價格承租未售出的算力，期限最長六年，這等於為GMI Cloud的收入提供最低保障。

作為回報，輝達可分得GMI Cloud向其他AI公司出租算力所產生收入的一半。美商Fireworks AI已同意以較高價格，承租部分運算容量四年。

法人指出，在輝達供應先進AI晶片，並長期租賃GMI Cloud的算力，伴隨銀行超額認購聯貸案銀彈上膛，GMI Cloud算力租賃業務看旺，弘憶股後市同步看俏。