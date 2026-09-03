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台達電供應商傳出包

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

市場流傳疑似「截取」台達電（2308）發文給客戶的信件，內容提到其特定批次產品電容器可能有問題影響，台達電昨（2）日股價重挫逾7%。

台達電昨天回應，無法評論市場傳聞及客戶合作細節。但若供應商零組件出現問題，台達電會盡力協助客戶安排換貨，確保客戶需求不受影響。

市場昨天流傳疑似「截取」台達電發文給客戶部分內容提到：「台達電子工業謹代表其關聯公司致函通知您，關於某電源供應器特定批次產品存在潛在品質問題；台達目前的調查結果，受影響PSU中使用的某些電容器在未施加電壓的情況下長期存放後，可能會出現漏電流增大的現象；在特定條件下，此問題可能導致電容器電壓不平衡、過熱，並可能在後續上電過程中引發電容器故障。」

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